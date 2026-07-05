Mitchell Robinson explique enfin sa blessure à la main

Le mystère de la blessure de Mitchell Robinson est désormais levé. Opéré d’une fracture du cinquième métacarpe de la main droite entre la finale de conférence face aux Cavaliers et les Finals contre les Spurs, l’ancien pivot des Knicks avait finalement tenu sa place, sans manquer le moindre match de la série remportée par New York.

Mais jusqu’ici, les circonstances de cette blessure restaient floues. Dans un long message publié dimanche sur Facebook, Mitchell Robinson a expliqué qu’elle était survenue après avoir appris que son plus jeune frère avait été impliqué dans un accident de voiture, avec des blessures potentiellement graves.

« À 1 500 kilomètres de là, je me suis senti impuissant. Dans un moment de frustration, j’ai frappé ma main contre mon camion », a-t-il écrit, précisant que la blessure concernait l’articulation de son doigt. Après consultation des médecins, le pivot avait finalement décidé de serrer les dents pour aider les Knicks à terminer le travail.

Une mise au point avant son départ

« J’ai pu retrouver confiance en moi, faire le boulot, et nous l’avons fait : champions NBA 2026 », a-t-il poursuivi.

Mitchell Robinson a aussi évoqué une saison éprouvante sur le plan personnel, entre « problèmes personnels, problèmes relationnels et luttes internes », qui ont selon lui pesé sur ses performances. Il explique même avoir fait le sacrifice de moins voir sa fille afin de rester concentré sur sa saison et lui offrir un meilleur avenir.

Son message sonne donc autant comme une explication que comme une mise au point. « Avant de juger quelqu’un, il est essentiel de comprendre les circonstances, qui ne sont pas toujours publiques », a-t-il rappelé.

Désormais attendu à Boston, où il doit s’engager pour trois ans et 47.4 millions de dollars, Mitchell Robinson quitte donc New York avec une bague, mais il tenait tout de même à préciser ce qu’il avait traversé pour l’obtenir.

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NY 66 20:36 69.4 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 NY 61 23:09 74.2 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NY 31 27:31 65.3 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NY 72 25:40 76.1 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 NY 59 26:58 67.1 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 NY 31 24:46 57.5 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 NY 17 17:04 66.1 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1 2025-26 NY 60 19:35 72.3 40.8 4.2 4.6 8.8 0.9 2.1 0.9 0.7 1.2 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.