Kyle Kuzma : « Les équipes prennent des décisions dictées par la peur »

«Après avoir suivi la free agency de la NBA cette année, ainsi que l’ensemble des mouvements de joueurs au cours des deux dernières saisons, il fallait que quelqu’un le dise… La nouvelle convention collective (CBA) nous a été présentée comme un moyen de favoriser la parité entre les équipes. Mais aujourd’hui, le premier et le second « apron » commencent à fonctionner comme un véritable «hard cap» déguisé, limitant la valeur des joueurs, la continuité des effectifs et la liberté de mouvement des joueurs.»

C’est par ces mots que Kyle Kuzma débute son long message posté sur les réseaux sociaux pour critiquer les nouvelles règles en vigueur en NBA. Pour éviter que les franchises les plus riches ne collectionnent les superstars, la ligue punit de manière bien plus sévère les équipes qui dépensent trop, au point que Kuzma compare ceci à un «hard cap», une masse salariale strictement plafonnée, comme c’est le cas en NHL.

«Les franchises ne prennent plus uniquement des décisions sportives. Elles prennent des décisions dictées par la peur de dépasser les seuils du « apron »» poursuit-il. «Résultat : de bons joueurs se retrouvent pénalisés, des noyaux d’équipes construits au fil des années sont démantelés, des équipes appréciées des supporters perdent leur identité, et le spectacle perd une partie de la nostalgie et de la continuité qui ont fait tomber tant de personnes amoureuses de la NBA.»

A l’image de James Dolan, le patron des Knicks, des dirigeants préfèrent voir partir des joueurs majeurs plutôt que de les prolonger au prix fort. On l’a vu avec le départ de Mitchell Robinson. On pense aussi à Brad Stevens qui a cassé l’effectif des Celtics la saison passée, et ainsi stoppé une certaine continuité. Cet été, le Thunder a été contraint de se séparer d’éléments historiques de sa rotation (Aaron Wiggins, Isaiah Joe…) pour les mêmes raisons.

«Cela ne peut plus durer»

Au final, Kuzma, sans doute épaulé de son agent pour la rédaction de ce message, demande à l’union des joueurs de muscler leurs effectifs juridiques et financiers en prévision des prochaines discussions.

«Les propriétaires et la NBA arrivent à la table des négociations avec des spécialistes redoutables : des avocats de premier plan, des économistes, des experts du salary cap, des stratèges des médias et des dirigeants rompus aux négociations de long terme. Les joueurs méritent une association tout aussi compétente, tout aussi préparée et tout aussi combative pour défendre leurs intérêts et leur potentiel de revenus. Trop souvent, on a le sentiment que les joueurs sont simplement informés une fois les décisions prises, au lieu d’être véritablement formés, informés et impliqués avant que ces décisions ne soient arrêtées. Cela ne peut plus durer.»