Josh Okogie rejoint le Jazz pour deux ans

Le Jazz poursuit son recrutement estival, marqué par le départ de Walker Kessler, et selon ESPN, Josh Okogie s’est engagé avec Utah pour un contrat de deux ans et 12 millions de dollars. Précision apportée par HoopsHype, la deuxième année du contrat est assortie d’une «team option» pour la saison 2027-28.

Choisi en 20e position de la Draft 2018, Okogie avait débuté sa carrière aux Wolves avant de rejoindre les Suns à l’été 2022. Après deux saisons et demie à Phoenix, il avait été transféré à Charlotte en janvier 2025, avant de signer un contrat au salaire minimum avec les Rockets l’été dernier.

À Houston, l’arrière/ailier de 27 ans a retrouvé une place intéressante dans la rotation d’Ime Udoka par sa défense agressive, son intensité et son activité, tout en affichant la meilleure adresse extérieure de sa carrière (38,5% à 3-points).

Cette adresse lui permet d’entrer dans la catégorie des «3-and-D», et Okogie arrive avec une réputation de joueur capable d’apporter de l’énergie des deux côtés du terrain, mais aussi un peu d’expérience à un effectif encore en pleine reconstruction.

Pour finaliser cette signature, le Jazz utilise une nouvelle partie de sa mid-level exception, après avoir déjà trouvé un accord avec Jaxson Hayes sur un contrat quasiment identique. La franchise possède encore une belle enveloppe de 26 millions de dollars pour poursuivre son recrutement.

LEXIQUE

Mid-level exception : enveloppe d’environ 15 millions de dollars dont disposent chaque année pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui doit payer la luxury tax dispose seulement de 7.5 millions. Depuis 2024, si une équipe dépasse largement la barre haute du salary cap, elle perd sa « mid-level exception ».

Josh Okogie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIN 74 23:45 38.6 27.9 72.8 0.6 2.4 2.9 1.2 2.2 1.2 0.9 0.4 7.7 2019-20 MIN 62 24:57 42.7 26.6 79.6 1.4 2.9 4.3 1.6 2.2 1.1 1.4 0.4 8.6 2020-21 MIN 59 20:17 40.2 26.9 76.9 1.1 1.6 2.6 1.1 2.1 0.9 0.7 0.5 5.4 2021-22 MIN 49 10:32 40.4 29.8 68.6 0.6 0.8 1.4 0.5 1.1 0.5 0.5 0.2 2.7 2022-23 PHO 72 18:45 39.1 33.5 72.4 1.5 2.0 3.5 1.5 1.6 0.8 0.9 0.5 7.3 2023-24 PHO 60 16:00 41.7 30.9 74.5 1.2 1.3 2.6 1.1 1.1 0.8 0.6 0.4 4.6 2024-25 PHO 25 14:02 49.1 38.1 68.8 1.3 1.6 2.9 0.6 1.1 0.8 0.6 0.4 6.0 2024-25 CHA 15 18:16 38.8 32.0 77.4 0.9 1.9 2.7 1.3 1.3 1.8 1.0 0.5 8.9 2025-26 HOU 78 17:22 42.5 38.5 59.4 1.0 1.5 2.6 0.9 1.4 0.8 0.5 0.2 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.