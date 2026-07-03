Les Rockets envoient Dorian Finney-Smith à Charlotte

C’était entendu à Houston depuis quelques jours et encore plus avec les signatures de Marcus Smart et Bogdan Bogdanovic, plus la prolongation de Tari Eason : il fallait se séparer de Dorian Finney-Smith. L’ailier avait raté sa saison dans le Texas mais avec son contrat sur trois saisons (dont seule la première est garantie), il devenait une monnaie d’échange pas forcément compliquée à recaser.
Néanmoins, comme ESPN l’indique, les Rockets ont ajouté trois seconds tours de Draft pour l’envoyer à Charlotte. Ainsi, ils gagnent en flexibilité au niveau de la masse salariale et obtiennent une « trade exception » à 13 millions de dollars.
Pour les Hornets, ce sont des choix de Draft en plus et ils en comptent énormément au deuxième tour jusqu’en 2033. Et si Dorian Finney-Smith (33 ans) retrouve ses jambes et n’est plus embêté physiquement, il reste un 3&D intéressant, pourquoi pas en sortie de banc. Et sinon, après la saison 2026/27, Charlotte pourra toujours le couper.
|Dorian Finney-Smith
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2016-17
|DAL
|81
|22:18
|37.2
|29.3
|75.4
|0.7
|2.0
|2.7
|0.8
|1.5
|0.6
|0.6
|0.3
|4.3
|2017-18
|DAL
|21
|21:20
|38.0
|29.9
|73.3
|1.0
|2.5
|3.6
|1.2
|2.0
|0.5
|1.0
|0.2
|5.9
|2018-19
|DAL
|81
|24:30
|43.2
|31.1
|70.9
|1.7
|3.1
|4.8
|1.2
|2.3
|0.9
|0.9
|0.4
|7.5
|2019-20
|DAL
|71
|29:52
|46.6
|37.6
|72.2
|2.0
|3.7
|5.7
|1.6
|2.5
|0.6
|1.0
|0.5
|9.5
|2020-21
|DAL
|60
|32:01
|47.2
|39.4
|75.6
|1.6
|3.8
|5.4
|1.7
|2.3
|0.9
|0.8
|0.4
|9.8
|2021-22
|DAL
|80
|33:03
|47.1
|39.5
|67.5
|1.5
|3.2
|4.7
|1.9
|2.3
|1.1
|1.0
|0.5
|11.0
|2022-23
|DAL
|40
|32:12
|41.6
|35.5
|75.0
|1.7
|3.0
|4.7
|1.5
|2.0
|1.0
|0.9
|0.5
|9.1
|2022-23
|BKN
|26
|27:44
|35.1
|30.6
|78.9
|1.8
|3.1
|4.9
|1.6
|2.5
|0.7
|1.0
|0.6
|7.2
|2023-24
|BKN
|68
|28:26
|42.1
|34.8
|71.7
|1.6
|3.1
|4.7
|1.6
|2.2
|0.8
|0.9
|0.6
|8.5
|2024-25
|LAL
|43
|28:49
|44.2
|39.8
|71.4
|1.1
|2.5
|3.6
|1.4
|1.9
|0.9
|0.9
|0.3
|7.9
|2024-25
|BKN
|20
|28:57
|45.9
|43.5
|62.5
|1.6
|3.0
|4.6
|1.6
|2.7
|0.9
|0.9
|0.6
|10.4
|2025-26
|HOU
|37
|16:45
|33.3
|27.0
|88.9
|0.9
|1.6
|2.5
|1.0
|1.6
|0.4
|0.6
|0.2
|3.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.