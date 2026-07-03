Les Rockets envoient Dorian Finney-Smith à Charlotte

C’était entendu à Houston depuis quelques jours et encore plus avec les signatures de Marcus Smart et Bogdan Bogdanovic, plus la prolongation de Tari Eason : il fallait se séparer de Dorian Finney-Smith. L’ailier avait raté sa saison dans le Texas mais avec son contrat sur trois saisons (dont seule la première est garantie), il devenait une monnaie d’échange pas forcément compliquée à recaser.

Néanmoins, comme ESPN l’indique, les Rockets ont ajouté trois seconds tours de Draft pour l’envoyer à Charlotte. Ainsi, ils gagnent en flexibilité au niveau de la masse salariale et obtiennent une « trade exception » à 13 millions de dollars.

Pour les Hornets, ce sont des choix de Draft en plus et ils en comptent énormément au deuxième tour jusqu’en 2033. Et si Dorian Finney-Smith (33 ans) retrouve ses jambes et n’est plus embêté physiquement, il reste un 3&D intéressant, pourquoi pas en sortie de banc. Et sinon, après la saison 2026/27, Charlotte pourra toujours le couper.

Dorian Finney-Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DAL 81 22:18 37.2 29.3 75.4 0.7 2.0 2.7 0.8 1.5 0.6 0.6 0.3 4.3 2017-18 DAL 21 21:20 38.0 29.9 73.3 1.0 2.5 3.6 1.2 2.0 0.5 1.0 0.2 5.9 2018-19 DAL 81 24:30 43.2 31.1 70.9 1.7 3.1 4.8 1.2 2.3 0.9 0.9 0.4 7.5 2019-20 DAL 71 29:52 46.6 37.6 72.2 2.0 3.7 5.7 1.6 2.5 0.6 1.0 0.5 9.5 2020-21 DAL 60 32:01 47.2 39.4 75.6 1.6 3.8 5.4 1.7 2.3 0.9 0.8 0.4 9.8 2021-22 DAL 80 33:03 47.1 39.5 67.5 1.5 3.2 4.7 1.9 2.3 1.1 1.0 0.5 11.0 2022-23 DAL 40 32:12 41.6 35.5 75.0 1.7 3.0 4.7 1.5 2.0 1.0 0.9 0.5 9.1 2022-23 BKN 26 27:44 35.1 30.6 78.9 1.8 3.1 4.9 1.6 2.5 0.7 1.0 0.6 7.2 2023-24 BKN 68 28:26 42.1 34.8 71.7 1.6 3.1 4.7 1.6 2.2 0.8 0.9 0.6 8.5 2024-25 LAL 43 28:49 44.2 39.8 71.4 1.1 2.5 3.6 1.4 1.9 0.9 0.9 0.3 7.9 2024-25 BKN 20 28:57 45.9 43.5 62.5 1.6 3.0 4.6 1.6 2.7 0.9 0.9 0.6 10.4 2025-26 HOU 37 16:45 33.3 27.0 88.9 0.9 1.6 2.5 1.0 1.6 0.4 0.6 0.2 3.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.