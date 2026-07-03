Ja Morant portera le numéro 1 à Portland

Nouvelle équipe, nouveau chapitre et nouveau numéro. C’est le discours qui entoure l’arrivée de Ja Morant à Portland. L’ancien joueur de Memphis a déjà rencontré son nouvel entraîneur, Micah Nori, très séduit par sa recrue.

De plus, le meneur de jeu a annoncé, via la franchise de l’Oregon, qu’il n’allait plus porter le numéro 12, comme il le faisait depuis le lycée. Désormais, il aura le #1 sur le dos avec le maillot des Blazers. Il prendra ainsi la suite d’Evan Turner puis Anfernee Simons, propriétaires du numéro 1 ces dernières années.

On peut aussi y voir un symbole car le dernier joueur de Portland à avoir porté le numéro 12 n’est autre que LaMarcus Aldridge. Immédiatement après l’annonce de sa retraite, en 2021, Damian Lillard, nouveau coéquipier de Ja Morant, avait demandé à ce que le maillot de l’intérieur soit retiré à Portland. Ce n’est pas le cas jusqu’à maintenant mais, depuis 2015 et son départ de la franchise, aucun joueur n’a plus arboré le #12.

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Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 20 28:27 41.0 23.5 89.7 0.4 2.9 3.3 8.1 2.0 1.0 3.6 0.3 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.