Ja Morant portera le numéro 1 à Portland

Nouvelle équipe, nouveau chapitre et nouveau numéro. C’est le discours qui entoure l’arrivée de Ja Morant à Portland. L’ancien joueur de Memphis a déjà rencontré son nouvel entraîneur, Micah Nori, très séduit par sa recrue.
De plus, le meneur de jeu a annoncé, via la franchise de l’Oregon, qu’il n’allait plus porter le numéro 12, comme il le faisait depuis le lycée. Désormais, il aura le #1 sur le dos avec le maillot des Blazers. Il prendra ainsi la suite d’Evan Turner puis Anfernee Simons, propriétaires du numéro 1 ces dernières années.
On peut aussi y voir un symbole car le dernier joueur de Portland à avoir porté le numéro 12 n’est autre que LaMarcus Aldridge. Immédiatement après l’annonce de sa retraite, en 2021, Damian Lillard, nouveau coéquipier de Ja Morant, avait demandé à ce que le maillot de l’intérieur soit retiré à Portland. Ce n’est pas le cas jusqu’à maintenant mais, depuis 2015 et son départ de la franchise, aucun joueur n’a plus arboré le #12.
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|Ja Morant
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2019-20
|MEM
|67
|30:57
|47.7
|33.5
|77.6
|0.8
|3.1
|3.9
|7.3
|1.6
|0.9
|3.3
|0.3
|17.8
|2020-21
|MEM
|63
|32:35
|44.9
|30.3
|72.8
|0.9
|3.1
|4.0
|7.4
|1.4
|0.9
|3.2
|0.2
|19.1
|2021-22
|MEM
|57
|33:08
|49.3
|34.4
|76.1
|1.4
|4.4
|5.7
|6.7
|1.5
|1.2
|3.4
|0.4
|27.4
|2022-23
|MEM
|61
|31:56
|46.6
|30.7
|74.8
|1.0
|4.9
|5.9
|8.1
|1.6
|1.1
|3.4
|0.3
|26.2
|2023-24
|MEM
|9
|35:20
|47.1
|27.5
|81.3
|0.7
|4.9
|5.6
|8.1
|2.1
|0.8
|3.0
|0.6
|25.1
|2024-25
|MEM
|50
|30:23
|45.4
|30.9
|82.4
|0.7
|3.4
|4.1
|7.3
|2.3
|1.2
|3.7
|0.2
|23.2
|2025-26
|MEM
|20
|28:27
|41.0
|23.5
|89.7
|0.4
|2.9
|3.3
|8.1
|2.0
|1.0
|3.6
|0.3
|19.5
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.