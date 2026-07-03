Le Dream oublié, des bulletins égarés : le All-Star Game WNBA fait grincer des dents

Les titulaires du WNBA All-Star Game 2026 ont été annoncées jeudi, avec Gabby Williams parmi les dix heureuses élues, et la liste n’a pas tardé à faire réagir. Le Dream fait ainsi figure de grand oublié puisqu’aucune joueuse d’Atlanta n’a été retenue parmi les dix titulaires, malgré un très bon début de saison.

Avec son trio Allisha Gray – Rhyne Howard – Angel Reese, la franchise de Géorgie pouvait pourtant espérer placer au moins une joueuse dans le cinq de départ. Ce ne sera pas le cas, et Angel Reese n’a pas caché sa frustration.

« Je m’attendais à ce qu’on me manque de respect », a-t-elle réagi. « Mais en ce qui concerne les deux autres, Rhyne Howard et Allisha Gray, je pense qu’elles travaillent très dur et qu’elles s’investissent énormément. À chaque match, elles sont défendues de près et elles doivent s’adapter. C’est grâce à elles que nous en sommes là aujourd’hui. Le fait que nous n’ayons aucune représentante est une gifle. Elles ne vont rien dire, mais moi si. »

Il faut dire que la concurrence était particulièrement relevée sur les lignes arrières et extérieures. Rhyne Howard et Allisha Gray se retrouvaient notamment face à Paige Bueckers, Olivia Miles, Caitlin Clark ou encore Kelsey Mitchell. Dans un scrutin où le vote des fans compte pour 50% du total, la popularité a forcément pesé lourd.

Un couac dans la distribution des bulletins

Mais la polémique ne s’arrête pas à l’absence du Dream. Car si les fans pèsent pour la moitié des suffrages, l’autre moitié est répartie équitablement entre les médias et les joueuses. Or, seulement 85 des 180 joueuses de la ligue ont finalement participé au vote.

Un taux de participation inférieur à 50%, qui s’explique notamment par un problème dans la distribution des bulletins. Les Sparks ont ainsi reconnu que plusieurs joueuses n’avaient pas pu voter.

« Les joueuses reçoivent leur bulletin de vote par mail et plusieurs d’entre elles ont indiqué n’avoir rien reçu ou n’avoir été mises au courant qu’une fois la période des votes terminée », a expliqué la franchise californienne dans un communiqué. « Nous en prenons la responsabilité en tant qu’organisation et nous allons mettre en place un processus plus rigoureux à l’avenir. »

Ce défaut de participation a peut-être pesé sur le classement final. Kelsey Plum, par exemple, a terminé 12e du scrutin et aurait pu se rapprocher du Top 10 si toutes les joueuses avaient reçu leur bulletin, notamment avec le soutien de ses coéquipières ou d’autres joueuses de la ligue.

Cette participation limitée a-t-elle seulement privé certaines joueuses de quelques voix supplémentaires, ou a-t-elle réellement modifié l’équilibre du vote ? Pour Atlanta, en tout cas, le résultat est difficile à avaler.