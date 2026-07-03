« C’est notre star » : Gabby Williams fait déjà l’unanimité à Golden State

Courtisée par Minnesota, Las Vegas et Golden State il y a moins de trois mois, après quatre saisons à Seattle, Gabby Williams peut déjà se dire qu’elle a fait le bon choix en rejoignant les Valkyries. Sa place de titulaire au prochain WNBA All-Star Game en est désormais le plus beau symbole.

Déjà All-Star la saison passée, comme remplaçante, la Française franchit ainsi un nouveau cap dans une franchise qui ne dispute pourtant que sa deuxième saison dans la ligue. Mais Golden State continue de surprendre, avec le troisième meilleur bilan après 20 matchs (13 victoires), derrière… Minnesota, où Olivia Miles a pris le pouvoir à la mène, et Las Vegas, toujours portée par A’ja Wilson et le tandem Gray – Young.

Leader sur le terrain et en dehors

Meilleure scoreuse de Golden State avec 15.8 points par match, à 35.2% à 3-points, sa meilleure adresse en carrière, Gabby Williams reste aussi précieuse de l’autre côté du terrain, avec 1.5 interception de moyenne. Surtout, elle a parfaitement assumé ce rôle de leader complet, capable de stabiliser l’attaque, de hausser le ton en défense et de prendre ses responsabilités dans les moments chauds.

Face à Atlanta, il y a une semaine, elle avait ainsi inscrit 14 de ses 16 points dans le quatrième quart-temps, à 4/4 au tir, avec notamment un 3-points décisif pour sceller la victoire. Une performance qui a encore renforcé son statut d’option numéro 1 des Valkyries quand le match se tend.

« On le voit tous les soirs, sa capacité à scorer dans notre attaque, à se créer son propre tir quand c’est nécessaire, mais aussi à s’intégrer dans notre façon de jouer », a résumé sa coéquipière Veronica Burton. « C’est une vraie scoreuse dans les moments importants. Elle met de gros tirs. Elle dégage une grande stabilité et on peut vraiment compter sur elle. Son sang-froid, sa capacité à nous maintenir soudées… On le ressent vraiment, et ça nous a permis de progresser en tant que groupe. »

Au-delà de ses statistiques, c’est aussi l’influence de Gabby Williams dans le vestiaire qui impressionne déjà à Golden State. Par son expérience, son exigence et sa manière de montrer l’exemple, l’internationale française s’est imposée naturellement.

« Quand elle parle, tout le monde écoute. Mais même quand elle ne parle pas, son impact de leader se ressent toujours », a poursuivi Veronica Burton. « Elle a une expérience incroyable, donc c’est quelqu’un vers qui tout le monde se tourne. Elle sait quand nous motiver et quand il vaut mieux laisser les choses suivre leur cours. »

Intensité et humilité

Pour Golden State, le pari est donc déjà réussi. Par son intensité défensive, sa dureté physique et sa capacité à jouer juste en attaque, Gabby Williams correspond parfaitement à l’ADN installé par Natalie Nakase : une équipe agressive, disciplinée et capable de faire vivre le ballon sans perdre en impact.

Avant de la voir briller au WNBA All-Star Game, le 25 juillet, sa coach espère surtout que la Française poursuivra sur cette lancée. Elle a même prévenu qu’elle comptait encore davantage l’impliquer dans les fins de match.

« Gabby peut défendre du poste 1 au poste 5 », a souligné Natalie Nakase. « Elle fait un super travail grâce à sa dimension physique. Quand elle défend au poste, elle utilise ses longues mains actives, qui sont toujours dangereuses. Et puis c’est son instinct. C’est juste elle. C’est l’une des meilleures joueuses du monde. C’est notre star et c’est clairement une All-Star. Je crois que c’est la star la plus humble que j’aie jamais coachée, et c’est ce qui la fait briller encore plus. »

D’ici au All-Star Game, le calendrier ne lui laissera pas beaucoup de répit. Golden State va notamment enchaîner un road-trip de cinq matchs, qui débutera dès demain à Atlanta.