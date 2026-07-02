Les Pelicans ferment la porte aux Knicks pour Yves Missi

Avec le départ de Mitchell Robinson à Boston et celui d’Ariel Hukporti aux Sixers, la rotation des Knicks au poste 5 est à reconstruire. Parmi les pistes étudiées par le champion en titre, Yves Missi figurait tout en haut de la liste. Sauf que les Pelicans ont gentiment décliné les propositions new-yorkaises.

Pour New Orleans, le pivot camerounais fait tout simplement partie du noyau dur de l’équipe, désormais coachée par Jamahl Mosley. La franchise de Louisiane ferme donc la porte aux Knicks, mais aussi aux autres prétendants qui avaient identifié Yves Missi comme une cible potentielle sur le marché.

Il faut dire que le profil a de quoi séduire. À seulement 21 ans, Yves Missi offre déjà un rendement intéressant dans un rôle limité, avec une vraie marge de progression comme protecteur de cercle et finisseur près du cercle. Dans l’esprit, il correspond assez bien à ce que Mitchell Robinson apportait à New York, avec les mêmes qualités athlétiques, mais aussi les mêmes limites aux lancers-francs…

Surtout, son contrat rookie en fait une cible encore plus attractive : il ne touchera « que » 3.5 millions de dollars en 2026/27, une aubaine pour une équipe déjà très chargée financièrement comme les Knicks.

Kevon Looney, l’autre option à New Orleans ?

Repoussés pour Yves Missi, les Knicks pourraient désormais regarder vers un autre intérieur des Pelicans : Kevon Looney. New Orleans a décliné sa « club option », qui lui aurait permis de le conserver une saison de plus contre 8 millions de dollars, et l’ancien Warrior se retrouve donc sur le marché.

Son profil est moins jeune, moins explosif et moins protecteur de cercle que celui d’Yves Missi, mais il offre d’autres garanties : de l’expérience, du sérieux, du rebond, une vraie science du placement et un vécu important en playoffs. Il connaît aussi très bien Mike Brown, qu’il a côtoyé pendant six saisons à Golden State, lorsque l’actuel coach des Knicks était l’adjoint de Steve Kerr.

Pour Kevon Looney, rejoindre le champion en titre aurait forcément de quoi séduire. Reste à savoir jusqu’où il serait prêt à descendre financièrement pour s’offrir un nouveau rôle dans une équipe qui vise le doublé.

Kevon Looney Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 GS 5 4:12 57.1 50.0 0.8 1.2 2.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 1.8 2016-17 GS 53 8:46 52.3 22.2 61.8 0.8 1.5 2.3 0.5 1.2 0.3 0.3 0.3 2.5 2017-18 GS 66 13:47 58.0 20.0 54.5 1.3 2.0 3.3 0.6 1.6 0.5 0.5 0.8 4.0 2018-19 GS 80 18:31 62.5 10.0 61.9 2.4 2.8 5.2 1.5 2.6 0.6 0.6 0.7 6.3 2019-20 GS 20 13:06 36.7 7.1 75.0 1.4 1.9 3.3 1.0 1.7 0.6 0.6 0.3 3.4 2020-21 GS 61 19:02 54.8 23.5 64.6 1.9 3.4 5.3 2.0 2.2 0.3 0.6 0.4 4.1 2021-22 GS 82 21:07 57.1 0.0 60.0 2.5 4.7 7.3 2.0 2.6 0.6 0.8 0.6 6.0 2022-23 GS 82 23:53 63.0 0.0 60.6 3.3 5.9 9.3 2.5 2.7 0.6 0.5 0.6 7.0 2023-24 GS 74 16:09 59.7 0.0 67.5 1.9 3.7 5.7 1.8 2.1 0.4 0.7 0.4 4.5 2024-25 GS 76 15:02 51.4 40.0 56.6 2.4 3.6 6.1 1.6 2.0 0.6 0.5 0.5 4.5 2025-26 NO 21 14:40 41.7 15.4 70.0 2.3 3.3 5.6 1.6 1.6 0.4 0.4 0.5 2.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.