Kemba Walker réclame de la patience aux fans des Hornets

En quelques jours, les Hornets ont fait exploser leur cinq majeur, avec les départs de LaMelo Ball et Miles Bridges, alors qu’ils sortaient de leur meilleure saison depuis 2022. Un choix fort, qui possède quelques explications, mais qui peut logiquement faire naître l’inquiétude des fans de Charlotte.

Pourquoi casser, à ce moment-là, une formule qui fonctionnait ? Les propriétaires, Rick Schnall et Gabe Plotkin, auraient-ils été trop prudents, auraient-ils manqué d’ambition ? Kemba Walker répond en prenant leur défense.

« Ils ont acheté l’équipe avec une vision. Ils sont déterminés à faire ce qui peut aider la franchise à atteindre un niveau qu’elle n’a jamais atteint. Donc, oui, Rick et Gabe sont très impliqués dans cette franchise, pour Charlotte. Ils sont très bons », insiste l’ancien joueur des Hornets, désormais assistant coach depuis deux ans. « Je suis avec eux et ils ne sont pas des propriétaires qui restent chez eux. Ils ne sont pas là tous les jours, mais très souvent. Ils observent les entraînements, sont dans l’avion avec nous, ou aux matchs à l’extérieur. Ils sont excellents. »

Kemba Walker demande aux fans d’attendre la saison régulière pour juger sur pièces, et donc ne pas condamner ces transferts immédiatement. « Il faut attendre de voir, tout comme je vais attendre et voir », annonce-t-il, répétant plusieurs fois le fameux « wait and see ». « On doit attendre et faire confiance à ceux qui ont pris ces décisions. »

Ayant été transféré en 2019 alors qu’il sortait de sa meilleure saison en carrière, l’ancien meneur de jeu est bien placé pour parler de ces sujets. « Dans cette ligue, on voit des choses incroyables tout le temps. On a vu avec Luka Doncic », rappelle-t-il avant de revenir sur son cas. « Ce fut dur aussi pour moi, mais c’est comme ça que la NBA fonctionne. Je le répète, on doit faire confiance aux gens et voir dans le futur. »