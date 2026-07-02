Le choix de Draft 2028 reçu par les Celtics est un vrai casse-tête

Sur le papier, le transfert de Jaylen Brown à Philadelphie semble assez simple à résumer : Paul George, deux premiers tours et deux seconds tours pour Boston. Mais dans le détail, l’un des deux premiers tours récupérés par les Celtics est en fait extrêmement complexe.

Les trois autres choix sont faciles à identifier : le premier tour 2031 des Sixers, non protégé, le meilleur second tour 2028 entre ceux des Warriors, du Thunder et des Bucks, ainsi que le meilleur second tour 2030 entre ceux des Wizards, des Blazers et des Suns.

Pour le choix 2028, c’est une autre affaire. ESPN l’a présenté comme un premier tour pouvant se transformer en « swap » favorable à Boston. En réalité, selon Keith Smith, de Spotrac, la mécanique implique à la fois le choix 2028 des Clippers, actuellement contrôlé par Philadelphie, le choix 2028 des Sixers et… le propre choix 2028 des Celtics, sur lequel les Spurs possèdent déjà un droit d’échange, protégé seulement si Boston obtient le premier choix.

Concrètement, si le choix des Clippers tombe entre la 1ère et la 16e place, et que celui des Sixers est dans le Top 8, Boston récupère le meilleur choix entre ceux des Clippers, des Sixers et le moins favorable entre celui des Celtics et celui des Spurs. Philadelphie se retrouve alors avec les deux autres choix.

Quatre scénarios possibles

Si le choix des Clippers est dans le Top 16, mais que celui des Sixers sort du Top 8, les Celtics peuvent seulement échanger le choix qui leur restera après le « swap » des Spurs contre celui des Clippers, si ce dernier est meilleur.

Troisième cas : si le choix des Clippers tombe entre la 17e et la 30e place, mais que celui des Sixers est dans le Top 8, Boston pourra échanger son choix restant contre celui de Philadelphie, si celui-ci est plus intéressant.

Dernier cas : si le choix des Clippers tombe entre la 17e et la 30e place, et que celui des Sixers sort du Top 8, Boston récupère alors le choix des Clippers en plus du choix qui lui restera après le « swap » de San Antonio. C’est le seul cas où les Celtics obtiennent un premier tour supplémentaire en 2028, et non une simple amélioration de position.

À noter par ailleurs que si Boston décroche le premier choix de la Draft 2028, les Celtics devraient le conserver, puisque la protection Top 1 empêcherait les Spurs d’activer leur droit de « swap ».