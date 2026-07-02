Ancien deuxième choix de la Draft, James Wiseman part se relancer en Europe

James Wiseman va découvrir le basket européen. Sans contrat NBA depuis plusieurs mois, l’ancien pivot des Warriors et des Pacers a décidé de poursuivre sa carrière de l’autre côté de l’Atlantique.

« La décision a été prise ! Le numéro 2 de la Draft 2020, James Wiseman, va continuer sa carrière en Europe. Nous avons commencé à explorer les opportunités à l’étranger et nous travaillons pour trouver la situation qui lui convient le mieux », a annoncé son agent, Misko Raznatovic, sur X/Twitter.

À 25 ans, c’est un tournant important pour un joueur attendu comme l’un des grands espoirs de la ligue. Choisi en deuxième position par Golden State en 2020, derrière Anthony Edwards mais devant LaMelo Ball, James Wiseman n’a jamais vraiment réussi à s’installer en NBA, entre blessures, manque de continuité et passages compliqués.

Champion NBA avec les Warriors en 2022, même s’il n’avait pas participé aux playoffs, le pivot avait ensuite été transféré aux Pistons, avant de tenter de se relancer aux Pacers. Mais son aventure dans l’Indiana avait très vite tourné court, avec une rupture du tendon d’Achille dès son premier match de la saison 2024/25…

Destination encore inconnue

Revenu sur les parquets lors de la saison suivante, James Wiseman n’a eu droit qu’à quelques apparitions avec les Pacers, d’abord en début d’exercice puis dans le cadre d’un contrat de dix jours. Un passage insuffisant pour convaincre la franchise de le conserver plus longtemps.

Depuis, aucune équipe NBA ne s’est positionnée pour le relancer. L’intérieur s’était seulement montré avec Team USA lors de la fenêtre internationale de mars, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2027.

Alors que la « free agency » bat son plein, James Wiseman n’a donc pas souhaité attendre un hypothétique camp d’entraînement NBA. Direction l’Europe, où son profil physique et son potentiel pourraient encore intéresser plusieurs clubs à la recherche d’un pivot dominant près du cercle.

Pour l’instant, aucune destination n’a toutefois été annoncée pour celui qui va tenter de donner un nouveau souffle à une carrière déjà très mouvementée.

James Wiseman Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 GS 39 21:26 51.9 31.6 62.8 1.4 4.4 5.8 0.7 3.1 0.3 1.5 0.9 11.5 2022-23 DET 24 25:13 53.1 16.7 71.2 2.3 5.8 8.1 0.7 2.9 0.2 1.5 0.8 12.7 2022-23 GS 21 12:29 62.8 50.0 68.4 0.9 2.6 3.5 0.7 1.9 0.1 0.7 0.3 6.9 2023-24 DET 63 17:19 61.3 0.0 70.6 1.7 3.6 5.3 0.9 2.2 0.2 1.0 0.6 7.1 2024-25 IND 1 5:00 50.0 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2025-26 IND 4 14:30 60.0 50.0 1.3 0.8 2.0 0.8 2.5 0.0 1.3 0.3 3.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.