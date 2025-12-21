Les Pacers rappellent James Wiseman pour… trois matches !

Comme on se retrouve ! C’est peu dire que l’histoire entre James Wiseman et les Pacers a mal débuté, mais l’ancien pivot des Warriors va à nouveau bénéficier d’une chance de se montrer.

Recruté en tant que « free agent » à l’été 2024, James Wiseman avait été victime d’une rupture du tendon d’Achille dès le premier match de saison régulière. Il avait été envoyé aux Raptors avant la « trade deadline » de février, et la franchise canadienne l’avait coupé dans la foulée.

Indiana l’avait finalement repris cet été en tant que « free agent », avant d’en faire le dernier joueur coupé après deux matchs de saison régulière. James Wiseman avait pris part à la présaison et était également entré en jeu face à Memphis durant 20 minutes fin octobre.

Deux mois plus tard, le voilà rappelé en urgence suite à la blessure du pivot Tony Bradley, victime d’une fracture du pouce droit ce jeudi face aux Knicks. La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue, mais les Pacers ont pris les devants en faisant appel à l’ancien pivot des Warriors et des Pistons.

Ce dernier va en fait récupérer le contrat de dix jours accordé à l’ailier Gabe McGlothan, pensionnaire de l’équipe de G-League des Pacers, le Noblesville Boom. Comme ce contrat de « joker médical » a débuté il y a quatre jours, James Wiseman n’aura que six jours pour convaincre, période pendant laquelle Indiana disputera trois rencontres, face à Boston à deux reprises, et contre Milwaukee. Autant dire qu’il n’aura pas beaucoup de temps pour se montrer, mais aura pour avantage de connaître déjà les préceptes de son ancien coach, Rick Carlisle.

James Wiseman Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 GS 39 21:26 51.9 31.6 62.8 1.4 4.4 5.8 0.7 3.1 0.3 1.5 0.9 11.5 2022-23 DET 24 25:13 53.1 16.7 71.2 2.3 5.8 8.1 0.7 2.9 0.2 1.5 0.8 12.7 2022-23 GS 21 12:29 62.8 50.0 68.4 0.9 2.6 3.5 0.7 1.9 0.1 0.7 0.3 6.9 2023-24 DET 63 17:19 61.3 0.0 70.6 1.7 3.6 5.3 0.9 2.2 0.2 1.0 0.6 7.1 2024-25 IND 1 5:00 50.0 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2025-26 IND 2 17:30 62.5 2.5 1.0 3.5 0.0 3.0 0.0 2.0 0.5 5.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.