James Wiseman garde le moral après son passage chez Team USA

La carrière de James Wiseman s’apparente jusqu’à présent à un parcours du combattant. Entre son passage écourté en NCAA à cause d’un pot-de-vin reçu de la part de Penny Hardaway pour l’enrôler aux Memphis Tigers, sa Draft en NBA en pleine pandémie, et ses graves blessures, au ménisque et au tendon d’Achille, le pivot de 24 ans a vu les épreuves se multiplier à un rythme soutenu, jusqu’à son éviction des Pacers dès le début de saison.

Pour couronner le tout, Indiana l’a rappelé pour un contrat de dix jours fin décembre avant de le couper à nouveau. Même s’il ne lâche pas, l’intéressé a concédé à The Athletic avoir souffert de ces déceptions à répétition, lui qui a côtoyé l’élite du basket mondial en étant symboliquement champion NBA avec Golden State en 2022.

« Honnêtement, tout ce processus a été très difficile. Je garde la tête haute et je reste résilient, mais ça a vraiment été difficile, je ne vais pas mentir. Ce qui compte, c’est de s’accrocher et de persévérer », a-t-il ainsi confié.

Une reprise encourageante

Faute d’offres pour rebondir dans une autre franchise, James Wiseman a donc accepté l’invitation de Team USA pour participer à la dernière fenêtre internationale, qualificative pour la prochaine Coupe du monde 2027 au Qatar.

Dans une équipe américaine expérimentale, coachée par Stephen Silas et dans laquelle on retrouvait quelques autres profils NBA (Elfrid Payton, Jeremiah Robinson-Earl, David Roddy…), l’intérieur a pu se montrer dans la défaite 87-79 face à la République Dominicaine (11 points, 3 contres en 25 minutes) puis dans la victoire 123-88 face au Mexique (8 points, 3 rebonds, 2 contres en 15 minutes).

Globalement, malgré une défaite, l’expérience a été une bouffée d’oxygène pour le 2e choix de la Draft 2020.

« J’ai l’impression que c’était un test pour voir où j’en étais », a-t-il lâché. « La rupture du tendon d’Achille est une blessure grave. C’est plus une épreuve mentale qu’autre chose, mais le simple fait d’avoir traversé tout ce processus et d’être resté résilient, puis de voir comment je bougeais… En général, on ne revient pas pareil, donc le fait de pouvoir bouger vraiment bien et de me sentir moi-même cette semaine était vraiment important ».

Ne plus être un poids en défense

En attendant qu’une équipe NBA se manifeste, Stephen Silas a lui aussi trouvé que l’expérience avait été bénéfique, rappelant qu’il avait toutes les qualités pour devenir un intérieur utile dans la plus prestigieuse ligue du monde.

« Avec Wise, on voit qu’il a sa place dans une équipe NBA. Il est grand, il sait défendre sur le pick-and-roll. Il prend des rebonds, il contre. Il est encore un peu rouillé, marquer près du panier était un peu difficile pour lui. Mais il a sa place dans une équipe NBA », a-t-il confirmé.

Et maintenant ? James Wiseman pourrait devoir prendre son mal en patience, mais va surtout continuer à bosser de son côté, notamment sur sa défense. Après tout, après les galères, il n’est peut-être pas à l’abri de recevoir une bonne nouvelle avant la fin de la saison ?

« Il faut juste continuer à travailler dur. Il faut attendre et rester patient, juste continuer à travailler mon jeu. Je pense que ma persévérance finira par payer. Je pense que le fait de ne plus être un handicap en défense est ce qui me permettra de rester dans la ligue, c’est certain » conclut ainsi le joueur de bientôt 25 ans.

James Wiseman Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 GS 39 21:26 51.9 31.6 62.8 1.4 4.4 5.8 0.7 3.1 0.3 1.5 0.9 11.5 2022-23 DET 24 25:13 53.1 16.7 71.2 2.3 5.8 8.1 0.7 2.9 0.2 1.5 0.8 12.7 2022-23 GS 21 12:29 62.8 50.0 68.4 0.9 2.6 3.5 0.7 1.9 0.1 0.7 0.3 6.9 2023-24 DET 63 17:19 61.3 0.0 70.6 1.7 3.6 5.3 0.9 2.2 0.2 1.0 0.6 7.1 2024-25 IND 1 5:00 50.0 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2025-26 IND 4 14:30 60.0 50.0 1.3 0.8 2.0 0.8 2.5 0.0 1.3 0.3 3.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.