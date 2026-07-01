A peine coupé, Jonathan Isaac revient au Magic

Coupé il y a quelques jours afin de donner de la souplesse financière à la franchise, Jonathan Isaac ne quitte finalement pas Orlando. Selon le Orlando Sentinel, l’intérieur de 28 ans s’est entendu avec le Magic sur un nouveau contrat d’une saison.

Le scénario était attendu depuis son licenciement. En rompant son précédent contrat, dont seulement 8 des 14.5 millions de dollars étaient garantis pour la saison 2026-27, Orlando a pu dégager suffisamment de marge pour finaliser l’arrivée de Nikola Vucevic et conserver Jevon Carter tout en restant sous la «second apron».

Dans la foulée, les dirigeants floridiens ont pu faire revenir Isaac à moindre coût, probablement via un contrat au salaire minimum vétéran.

Sélectionné en sixième position de la Draft 2017, Jonathan Isaac a vu sa carrière freinée par de graves blessures au genou, notamment une rupture du ligament croisé antérieur qui l’avait éloigné des parquets pendant plus de deux saisons.

Revenu progressivement à un niveau correct, il reste avant tout un spécialiste défensif capable d’avoir un impact grâce à sa polyvalence et son activité. Son rôle avait néanmoins diminué cette saison, et une entorse au genou gauche, contractée en mars, l’avait d’ailleurs privé des 17 derniers matches de saison régulière ainsi que de l’intégralité de la série de playoffs face aux Pistons.

Jonathan Isaac Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 ORL 27 19:49 37.9 34.8 76.0 0.6 3.1 3.7 0.7 1.8 1.2 1.0 1.1 5.4 2018-19 ORL 75 26:37 42.9 32.3 81.5 1.3 4.2 5.5 1.1 1.9 0.8 1.0 1.3 9.6 2019-20 ORL 34 28:49 47.0 34.0 77.9 1.7 5.1 6.8 1.4 2.4 1.6 1.4 2.3 11.9 2022-23 ORL 11 11:16 41.5 40.0 55.6 1.4 2.6 4.0 0.5 0.5 1.3 0.4 0.4 5.0 2023-24 ORL 58 15:46 51.0 37.5 72.0 1.3 3.2 4.5 0.5 1.1 0.7 0.5 1.2 6.8 2024-25 ORL 71 15:21 41.4 25.8 68.2 1.7 2.7 4.4 0.6 1.3 0.9 0.5 1.1 5.4 2025-26 ORL 52 10:01 42.2 18.4 60.3 0.8 1.7 2.5 0.4 0.8 0.4 0.3 0.6 2.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.