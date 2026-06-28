Orlando coupe Jonathan Isaac pour faire des économies

Orlando a tranché. Plus ancien joueur de l’effectif, Jonathan Isaac a été coupé par le Magic avant que son salaire de 14.5 millions de dollars ne devienne pleinement garanti, ce 28 juin.

Avec cette décision, la franchise floridienne économise 6.5 millions de dollars, puisqu’elle ne doit plus que les 8 millions déjà garantis à son ailier-fort. Une façon de garder un peu de flexibilité financière, et surtout d’éviter de se rapprocher dangereusement du « second apron ».

Le Magic aurait pu choisir d’étaler les 8 millions de dollars dus à Jonathan Isaac sur plusieurs saisons, mais il ne l’a pas fait. Ce choix laisse donc théoriquement la porte ouverte à un retour, si le joueur de 28 ans ne trouve pas preneur ailleurs durant la « free agency », et si Orlando souhaite le faire revenir à un tarif plus faible.

Drafté en 2017, Jonathan Isaac n’a jamais vraiment pu donner sa pleine mesure en Floride. Défenseur d’élite quand son corps le laisse tranquille, capable de protéger le cercle et de changer sur les extérieurs, il a surtout été freiné par une tr§s longue série de blessures…

Sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche l’avait notamment privé des saisons 2020/21 et 2021/22. Cette année encore, il a manqué les 22 derniers matchs de saison régulière, puis la série de playoffs perdue face à Detroit, à cause d’une entorse au genou gauche.

Quand il a pu jouer, son impact est resté très limité : 2.6 points et 2.5 rebonds de moyenne en 52 matchs. Des chiffres trop faibles au regard de son salaire, même si son apport ne s’est jamais limité aux statistiques. Prolongé en juillet 2024 pour 84 millions de dollars sur cinq ans, voilà désormais Jonathan Isaac sur le marché, où une franchise pourrait être tentée par son profil défensif, à condition d’accepter le risque lié à son historique médical.

Jonathan Isaac Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 ORL 27 19:49 37.9 34.8 76.0 0.6 3.1 3.7 0.7 1.8 1.2 1.0 1.1 5.4 2018-19 ORL 75 26:37 42.9 32.3 81.5 1.3 4.2 5.5 1.1 1.9 0.8 1.0 1.3 9.6 2019-20 ORL 34 28:49 47.0 34.0 77.9 1.7 5.1 6.8 1.4 2.4 1.6 1.4 2.3 11.9 2022-23 ORL 11 11:16 41.5 40.0 55.6 1.4 2.6 4.0 0.5 0.5 1.3 0.4 0.4 5.0 2023-24 ORL 58 15:46 51.0 37.5 72.0 1.3 3.2 4.5 0.5 1.1 0.7 0.5 1.2 6.8 2024-25 ORL 71 15:21 41.4 25.8 68.2 1.7 2.7 4.4 0.6 1.3 0.9 0.5 1.1 5.4 2025-26 ORL 52 10:01 42.2 18.4 60.3 0.8 1.7 2.5 0.4 0.8 0.4 0.3 0.6 2.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.