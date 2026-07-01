Draft
Caleb Wilson vise déjà le titre de Rookie de l’année
Avec Meleek Thomas, les Cavaliers ont joint l’utile à l’agréable
La Draft 2026 confirme le regain d’audience de la NBA
Michigan, économies ou Français… Les mentions de la Draft 2026

Alijah Martin prolonge l’aventure à Toronto

Publié le 1/07/2026 à 19:27 Twitter Facebook

NBA – Drafté au second tour en 2025, l’arrière a convaincu les Raptors de lui offrir un contrat de deux ans, à 4.8 millions de dollars.

Alijah MartinLes Raptors bouclent un nouveau dossier. Selon ESPN, Alijah Martin a ainsi trouvé un accord avec Toronto pour un contrat de deux ans et 4.8 millions de dollars. Un joli signe de confiance pour l’arrière, choisi au second tour de la Draft 2025 par la franchise canadienne.

Arrivé dans un rôle forcément limité, Alijah Martin a convaincu les dirigeants de lui laisser du temps pour poursuivre son développement, dans un groupe qui repart avec de grosses ambitions.

Car Kawhi Leonard est de retour au Canada, et les dirigeants doivent désormais trouver des joueurs pour compléter l’effectif, et notamment la rotation sur le poste 2 derrière RJ Barrett et Ja’Kobe Walter.

Alijah Martin Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2025-26 TOR 23 6:21 32.0 19.0 78.9 0.4 0.5 0.9 0.5 0.5 0.3 0.3 0.2 2.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes