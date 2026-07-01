Alijah Martin prolonge l’aventure à Toronto

Les Raptors bouclent un nouveau dossier. Selon ESPN, Alijah Martin a ainsi trouvé un accord avec Toronto pour un contrat de deux ans et 4.8 millions de dollars. Un joli signe de confiance pour l’arrière, choisi au second tour de la Draft 2025 par la franchise canadienne.

Arrivé dans un rôle forcément limité, Alijah Martin a convaincu les dirigeants de lui laisser du temps pour poursuivre son développement, dans un groupe qui repart avec de grosses ambitions.

Car Kawhi Leonard est de retour au Canada, et les dirigeants doivent désormais trouver des joueurs pour compléter l’effectif, et notamment la rotation sur le poste 2 derrière RJ Barrett et Ja’Kobe Walter.

Alijah Martin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 TOR 23 6:21 32.0 19.0 78.9 0.4 0.5 0.9 0.5 0.5 0.3 0.3 0.2 2.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.