En maîtrisant la Chine, les Bleuets de Tony Parker filent en quarts

Deux ans après la désillusion face à Porto Rico, qui avait stoppé les Bleuets dès les huitièmes de finale du Mondial U17, la France a cette fois assuré. Opposée à la Chine, mercredi à Istanbul, la sélection dirigée par Tony Parker a parfaitement négocié son premier match couperet, avec un succès net qui l’envoie en quarts de finale.

Les Bleuets ont contrôlé, accéléré quand il le fallait, puis géré. Ils ont surtout très vite posé leur empreinte physique, avec une défense agressive, du rythme en transition et une vraie capacité à punir les pertes de balle chinoises. Déjà en tête de dix points après dix minutes, les Français ont pourtant connu un petit passage à vide dans le deuxième quart-temps, lorsque la zone chinoise a cassé leur fluidité et permis à la Chine de revenir à une possession.

Mais la réaction a été immédiate. Avec ses cadres de retour sur le parquet, la France a repris ses distances pour rejoindre les vestiaires avec quinze longueurs d’avance (55-40), avant de frapper fort dès la reprise. Un 8-0, conclu par un alley-oop pour Nathan Soliman, a définitivement fait basculer la rencontre.

Prochain adversaire : la Turquie, à domicile ?

Partiellement ménagé face au Japon, Nathan Soliman a confirmé son statut de leader offensif avec 18 points et 6 rebonds. Mais la très bonne nouvelle du jour est venue d’Aaron Towo-Nansi. Jusqu’ici discret et maladroit, l’arrière a signé son meilleur match, avec 15 points, 7 rebonds et 4 passes décisives.

Messi Yangala a lui aussi pesé, avec 14 points et 7 rebonds, dans un secteur intérieur où les Chinois n’ont jamais imposé leur gabarit. Jiaze Yao était suspendu et Boxin Zhao a vite été gêné par les fautes, ce qui a facilité le travail des Bleuets. La France l’a fait, avec dix marqueurs différents et aucun joueur utilisé plus de 25 minutes.

« On a bien travaillé aujourd’hui. On a respecté les Chinois. On savait que c’était une bonne équipe », a apprécié Tony Parker. Vendredi, les Bleuets affronteront la Turquie ou le Venezuela pour une place dans le dernier carré. Si c’est la Turquie, pays hôte, l’ambiance s’annonce bouillante à Istanbul pour ces Bleuets qui montent en pression…