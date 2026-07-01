Un an de plus à Minnesota pour Bones Hyland

Après Ayo Dosunmu, les Wolves conservent également Bones Hyland, indique The Athletic. Clairement pas pour le même contrat puisque le meneur de jeu reste à Minnesota pour une saison supplémentaire, avec le salaire minimum, là où son coéquipier avait prolongé pour cinq saisons et 112 millions de dollars.

Il faut dire qu’avec le transfert de LaMelo Ball et malgré le départ de Julius Randle, les dirigeants n’ont pas une grosse marge de manœuvre au niveau de la masse salariale. Le conserver permet d’avoir une option derrière l’ancien de Charlotte. Cette saison, Bones Hyland a tourné à 8.5 points de moyenne à 39% de réussite à 3-pts. Avec Ayo Dosunmu, il forme un duo – les « Twin Turbos » – qui peut offrir du dynamisme et des points.

Néanmoins, Minnesota doit encore recruter à l’intérieur, pour remplacer Randle et Naz Reid. Pour cela, les Wolves pourraient se séparer de Josh Green, qui arrive de Charlotte et qui sera libre en 2027 (14.6 millions la saison prochaine), mais ça n’est pas l’option privilégiée pour l’instant, d’après les informations de nos confrères.

Bones Hyland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DEN 69 18:59 40.3 36.6 85.6 0.2 2.5 2.7 2.8 2.2 0.6 1.2 0.3 10.1 2022-23 DEN 42 19:31 39.9 37.8 86.6 0.2 1.8 2.0 3.0 1.6 0.7 1.6 0.3 12.1 2022-23 LAC 14 18:56 40.1 35.1 75.0 0.7 2.8 3.5 3.4 2.1 0.8 1.1 0.1 10.8 2023-24 LAC 37 14:36 38.6 32.6 78.3 0.1 1.4 1.5 2.5 1.4 0.7 1.2 0.1 6.9 2024-25 LAC 20 11:06 39.1 38.8 88.5 0.3 1.0 1.2 1.4 1.3 0.9 1.2 0.2 7.2 2024-25 MIN 4 4:15 66.7 50.0 0.0 0.3 0.3 1.0 0.8 0.0 0.3 0.0 1.3 2025-26 MIN 71 16:35 45.3 38.8 78.0 0.3 1.5 1.8 2.6 1.7 0.6 1.0 0.2 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.