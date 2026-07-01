NBA Cup 2026 : Lakers et Spurs dans la même poule, la finale au Hinkle Fieldhouse

En marge du début de la « free agency », la NBA a dévoilé la composition des six groupes de la NBA Cup 2026, son tournoi de mi-saison, remporté par les Knicks en 2025 face aux Spurs.

Comme chaque année, les 30 franchises ont été réparties en six groupes de cinq équipes, trois à l’Ouest et trois à l’Est. La répartition est basée sur le classement de la saison régulière 2025-26 : chaque conférence est divisée en cinq chapeaux de trois équipes, avec un tirage au sort permettant de composer des groupes équilibrés.

À l’issue de la phase de groupes, les vainqueurs de chaque poule ainsi que la meilleure deuxième équipe de chaque conférence accéderont aux quarts de finale, disputés en match à élimination directe.

Les groupes de la NBA Cup 2026

Conférence Ouest

Groupe A

Denver Nuggets

Houston Rockets

Phoenix Suns

Dallas Mavericks

Utah Jazz

Groupe B

Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers

New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies

Groupe C

San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers

Golden State Warriors

Sacramento Kings

Le groupe C attire immédiatement l’attention avec les Spurs de Victor Wembanyama, les Lakers, les Warriors et les Kings. À l’inverse, Oklahoma City semble avoir hérité d’un groupe plus abordable, même si Minnesota et les Clippers auront évidemment leur mot à dire.

Conférence Est

Groupe A

Detroit Pistons

Toronto Raptors

Orlando Magic

Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets

Groupe B

New York Knicks

Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers

Miami Heat

Indiana Pacers

Groupe C

Boston Celtics

Atlanta Hawks

Charlotte Hornets

Chicago Bulls

Washington Wizards

À l’Est, le groupe B promet plusieurs affiches relevées avec les Knicks, les Cavaliers, les Sixers et le Heat, tandis que Boston apparaît comme le favori logique du groupe C.

Début le 30 octobre

La phase de groupes débutera le 30 octobre et se déroulera jusqu’au 27 novembre. Chaque équipe disputera quatre rencontres, une contre chacun de ses adversaires de groupe.

Les quarts de finale auront lieu les 4 et 5 décembre, avant des demi-finales programmées les 8 et/ou 9 décembre. La finale est prévue le 11 décembre.

Le Final Four disparaît

C’est la principale nouveauté de cette édition : la NBA abandonne le format de Las Vegas où il n’y avait clairement pas d’ambiance.

Alors que les demi-finales et la finale étaient jusqu’ici organisées à la T-Mobile Arena, les demi-finales se joueront désormais dans la salle de l’équipe la mieux classée, comme les quarts de finale. Quant à la finale, elle aura lieu au Hinkle Fieldhouse, l’antre de l’université de Butler, à Indianapolis. Si les Pacers arrivent en finale, il devrait y avoir une très grosse ambiance…