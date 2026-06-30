Larges vainqueurs du Japon, les Bleuets se qualifient pour les 8es de finale

Les Bleuets se méfiaient du Japon, et n’ont pas fait de détail. Pour leur troisième et dernier match de la phase de poules de la Coupe du monde U17, l’Equipe de France s’est imposée très tranquillement mardi à Istanbul, 93-57.

Les joueurs menés par Tony Parker sur le banc terminent la première phase de la compétition à la deuxième place du groupe A (2 victoires – 1 défaite), derrière les Etats-Unis, qui se sont une fois de plus promenés lors de cette troisième journée en laminant l’Italie 131-80.

La qualification en très bonne voie, les Tricolores voulaient enchaîner après leur deuxième période probante contre l’Italie dimanche. L’horaire matinal de la rencontre a visiblement creusé leur appétit, tant ils n’ont laissé aucune chance aux Japonais. Ces derniers ont mené en tout et pour tout 16 secondes dans le premier quart-temps avant d’encaisser un 21-3, de 6-8 à 27-11 et un premier écart confortable pour les Bleuets. Leur avance a rapidement gonflé grâce à un nouveau 17-0 pour mener 45-22 au coeur du deuxième quart-temps.

Convaincants collectivement et appliqués, les Français ont permis à Tony Parker de faire tourner en vue de la suite de la compétition. Nathan Soliman a joué seulement 17 minutes (9 points, 3 rebonds, 3 interceptions), Aaron Towo-Nansi (7 passes décisives) quelques secondes de plus. Seul l’Orléannais Dan Boudine a dépassé les 20 minutes, pour le récompenser de sa belle prestation, terminant meilleur marqueur avec 18 points à 7/10 au tir. Seul Chusonjakku Shiratani s’est montré dangereux pour le Japon, avec ses 33 points à 7/13 à 3-points.

Cette prestation aboutie permet à la France de glaner de la confiance avant le début de la phase à élimination directe. Les Bleuets attendent encore l’identité de leur adversaire, le 3e du groupe B à savoir la Chine, le Caanada ou la Lituanie, qui joue actuellement. La compétition va désormais s’accélérer avec cinq matchs en six jours jusqu’à la finale et le huitième de finale dès demain, mercredi.