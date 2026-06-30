Free agency 2026 | Le Top 10 des pivots

La cuvée 2026 des pivots a été rapidement décantée. Isaiah Hartenstein, Kristaps Porzingis, Mark Williams, Day’Ron Sharpe, Jusuf Nurkic, Brook Lopez, Al Horford ou encore Deandre Ayton ne sont finalement plus vraiment disponibles, entre prolongations, options activées et accords déjà trouvés.

Résultat : le marché est moins dense que prévu. Mais il conserve un vrai nom majeur, Jalen Duren, ainsi que plusieurs intérieurs capables de renforcer une rotation, voire de changer l’équilibre d’une équipe…

1 – Jalen Duren (22 ans – protégé – Detroit Pistons)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 19.5 points, 10.5 rebonds

Stats 2025/26 (playoffs) : 10.2 points, 8.5 rebonds

C’est de très loin le meilleur pivot encore accessible sur le marché. All-Star, All-NBA et seulement âgé de 22 ans, Jalen Duren sort d’une saison régulière impressionnante avec Detroit. Mais ses playoffs ont refroidi beaucoup de monde. Face au Magic puis aux Cavaliers, il a été beaucoup dominant, parfois même moins utile que ses remplaçants, avec un impact défensif discutable et une efficacité offensive en forte baisse.

C’est tout l’enjeu de son dossier. Sur le papier, il peut réclamer un contrat maximum. Dans les faits, Detroit n’a pas encore voulu aller aussi haut, et son camp cherche désormais une porte de sortie, ou simplement un levier, avec Sacramento en embuscade pour un éventuel « sign-and-trade ».

Les Pistons gardent toutefois la main puisqu’il est free agent protégé, mais le rapport de force est clairement ouvert.

2 – Walker Kessler (24 ans – protégé – Utah Jazz)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 14.4 points, 10.8 rebonds, 3.0 passes en 5 matchs

Son cas est particulier puisqu’il n’a quasiment pas joué cette saison, Utah ayant de toute façon rapidement basculé vers une logique de gestion et de développement. Mais Walker Kessler reste l’un des meilleurs protecteurs de cercle de la ligue, un finisseur très fiable près du panier et un monstre au rebond offensif.

Le Jazz lui a transmis une « qualifying offer », ce qui en fait un free agent protégé. Utah peut donc s’aligner sur n’importe quelle offre. Mais les discussions autour d’une prolongation ont coincé, et plusieurs équipes, dont les Lakers, surveillent la situation. Dans un marché pauvre en pivots défensifs, Walker Kessler a de quoi intéresser.

3 – Mitchell Robinson (28 ans – non protégé – New York Knicks)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 5.7 points, 8.8 rebonds

Stats 2025/26 (playoffs) : 4.8 points, 5.5 rebonds

Champion NBA avec les Knicks, Mitchell Robinson pourrait pourtant quitter New York. Ce n’est pas une question de niveau, mais de finances. Avec la volonté de rester sous le deuxième « apron », les Knicks auront du mal à s’aligner sur le marché pour un pivot remplaçant, aussi précieux soit-il.

Son profil est connu : énorme rebondeur offensif, dissuasif près du cercle, mobile pour sa taille, mais très limité balle en main et catastrophique aux lancers-francs. En playoffs, son temps de jeu peut donc fluctuer selon les adversaires. Mais pour une équipe qui cherche de la taille et de la protection de cercle, il reste un profil à suivre.

4 – Sandro Mamukelashvili (27 ans – non protégé – Toronto Raptors)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 11.2 points, 4.9 rebonds, 1.9 passe

Stats 2025/26 (playoffs) : 5.0 points, 5.0 rebonds et 1.0 passe

Sandro Mamukelashvili a logiquement refusé son option à 2.8 millions de dollars pour tester le marché. Et il devrait avoir des prétendants. L’intérieur géorgien n’est pas un pivot protecteur de cercle, mais son profil de grand capable d’écarter le jeu, de passer et de scorer en sortie de banc correspond aux besoins de nombreuses équipes.

La question, c’est son rôle. Peut-il être titulaire sur la durée ? Probablement pas dans une équipe ambitieuse, à cause de ses limites défensives. Mais comme sixième ou septième homme, il peut apporter de la variété offensive. Toronto aimerait le conserver, mais sans « Bird Rights », la marge de manœuvre des Raptors est limitée.

5 – Robert Williams III (28 ans – non protégé – Portland Trail Blazers)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 6.7 points, 7.0 rebonds, 1.5 contre

C’est sans doute le pari le plus intéressant du marché. Quand il est en forme, Robert Williams III a encore le niveau d’un pivot majeur dans une rotation de playoffs. Il protège le cercle, défend loin de son panier, coupe fort vers le cercle et pèse au rebond. Son profil reste donc rare.

Le problème, évidemment, c’est sa santé. Depuis plusieurs années, le « Time Lord » ne parvient pas à enchaîner les saisons pleines. Portland peut tenter de le garder, mais Boston fait partie des équipes intéressées par un retour. Pour un prétendant, c’est le type de pari qui peut changer une série de playoffs… s’il est disponible au bon moment.

6 – Nikola Vucevic (35 ans – non protégé – Boston Celtics)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 15.1 points, 8.4 rebonds, 3.3 passes

7 – Jock Landale (30 ans – non protégé – Atlanta Hawks)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 10.6 points, 5.7 rebonds, 1.7 passe

8 – Jaxson Hayes (26 ans – non protégé – Los Angeles Lakers)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 7.5 points, 4.1 rebonds

9 – Kevon Looney (30 ans – non protégé – New Orleans Pelicans)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 2.8 points, 5.6 rebonds, 1.6 passe

10 – Andre Drummond (32 ans – non protégé – Philadelphia 76ers)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 7.3 points, 8.1 rebonds

Mentions : Nick Richards (Chicago Bulls), Kelly Olynyk (San Antonio Spurs), Moe Wagner (Orlando Magic), Zach Collins (Chicago Bulls), Jonas Valanciunas (Denver Nuggets), Dwight Powell (Dallas Mavericks), Drew Eubanks (Sacramento Kings), Ariel Hukporti (New York Knicks), Larry Nance Jr. (Cleveland Cavaliers)…