Day’Ron Sharpe et Josh Minott prolongent à Brooklyn

Coup double à Brooklyn. Day’Ron Sharpe et Josh Minott avaient chacun une « team option » pour la saison 2026/27, mais les Nets ont décidé de ne pas les activer. Pourquoi ? Afin de prolonger les deux joueurs, comme ESPN l’annonce.

Le premier cité reste à Brooklyn avec un nouveau contrat de deux ans et 20 millions de dollars. Quant au second, il poursuit l’aventure également deux saisons supplémentaires, mais pour seulement 9 millions.

Des choix logiques pour les Nets puisqu’après le départ de Nic Claxton, et l’arrivée de Julius Randle, Day’Ron Sharpe (24 ans) était l’option naturelle au poste de pivot. La saison passée, il tournait à 8.7 points et 6.7 rebonds de moyenne, en sortie de banc et 19 minutes.

Josh Minott (23 ans), lui, est arrivé en cours de saison en provenance de Boston et s’est montré dans les derniers matches, avec 10.8 points par rencontre en 16 sorties avec les Nets.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne « free agent » avec un an d’avance.