Le Liberty cale avant la finale de la Commissioner’s Cup

Surpris deux jours plus tôt sur le parquet du Storm, le Liberty avait l’occasion de se relancer face à une solide équipe des Valkyries. Raté. Pris à la gorge dès les premières minutes, New York a longtemps couru après le score, jusqu’à compter vingt points de retard dans le troisième quart-temps. Le sursaut final n’a pas suffi, et cette nouvelle défaite confirme le coup de mou des championnes 2024, battues quatre fois sur leurs cinq dernières sorties.

« Nous ne pouvons pas jouer à fond uniquement lorsque tout va bien », regrette Breanna Stewart. « C’est dans les moments les plus difficiles qu’il faut se montrer à la hauteur. Cette équipe n’est pas encore un produit fini. Ce soir, ce n’était pas une belle prestation, surtout après une défaite. »

Le Liberty peine surtout à trouver de la continuité. Satou Sabally, recrue phare de l’intersaison, enchaîne les passages à l’infirmerie, tandis que Sabrina Ionescu cherche encore son rythme depuis son retour de blessure. Depuis le milieu du mois de juin, l’arrière n’a disputé que sept matchs et tourne à moins de dix points de moyenne, avec des pourcentages très faibles : 36.5% de réussite au tir et 25% à 3-points.

« Je n’avais jamais manqué un mois de compétition, à part lors de ma saison rookie, et je n’avais jamais manqué autant de temps à cette période de l’année, celle où vous cherchez à vous construire en tant qu’équipe avec des joueuses que vous ne connaissez pas, un nouvel entraîneur et un nouveau système », rappelle Sabrina Ionescu.

Sabrina Ionescu, symbole d’une équipe en difficulté

Face aux Valkyries, la meneuse/arrière a parfaitement symbolisé les difficultés actuelles new-yorkaises. Muette en première mi-temps, elle a rejoint les vestiaires sans le moindre point inscrit. Elle a bien réagi après la pause, avec neuf points, mais a terminé à 3/10 au tir, dont 2/6 à 3-points.

« Cela prend du temps pour revenir, retrouver du rythme et savoir où est ma place », reconnaît-elle. « En termes de matchs joués, je n’en suis qu’au début. Je sais qu’il reste encore beaucoup de rencontres, et c’est à moi de comprendre comment aborder cela mentalement, maintenant que je suis en pleine santé et de retour au jeu. »

Le Liberty n’a désormais que deux jours pour corriger le tir avant sa première grande échéance de la saison : la finale de la Commissioner’s Cup, mardi, face aux Aces.

New York peut toutefois s’accrocher à un motif d’espoir : les joueuses de Chris DeMarco ont battu Las Vegas le 23 juin. Mais au vu de leur dynamique actuelle, il faudra montrer un tout autre visage pour soulever le trophée.