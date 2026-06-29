Les Nets ne conservent pas Ziaire Williams, les Lakers sur le coup ?

Brooklyn poursuit ses ajustements estivaux. Après avoir récupéré Julius Randle et laissé filer Nic Claxton à Chicago, les Nets ont décidé de ne pas activer leur « team option » pour Ziaire Williams.

L’ailier devient donc free agent et peut s’engager libre où il souhaite. L’ancien joueur de Memphis avait montré quelques bons passages la saison passée, la meilleure statistique de sa carrière, avec 10.2 points à 42.5% dont 34.3% à 3-points, 2.4 rebonds et 1.4 interception en un peu moins de 23 minutes de jeu.

Ziaire Williams pourrait désormais intéresser des équipes à la recherche de taille sur le poste 3, sur lequel le joueur de 24 ans pourrait se projeter comme un « role player » intéressant. Dan Woike de The Athletic explique ainsi que les Lakers, « désireux de se rajeunir et d’être plus athlétiques sur les ailes », pourraient s’intéresser à lui. « Le pari pour Los Angeles serait qu’avec ses 2m06 et une détente de près d’un mètre, Williams puisse être un joueur d’impact en défense avec une marge de progression en attaque. Il a des fans dans les couloirs des Lakers. Et il a des connections locales également, il était coéquipier de Bronny James à Sierra Canyon. »

Autre possibilité : celle de retourner aux Nets, mais avec un nouveau contrat. Ziaire Williams aurait pu toucher 6.3 millions de dollars si Brooklyn avait activé sa « team option », et pourrait par la suite s’engager sur un deal plus long. D’ici là, la franchise new-yorkaise se donne de la flexibilité pour faire son marché sur la « free agency ».

Autre décision dans ce sens, les Nets jouent pour l’instant la montre concernant Day’Ron Sharpe, lui aussi en « team option », et ont jusqu’à ce lundi pour trancher après avoir déjà repoussé l’échéance en accord avec le joueur.

Ziaire Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MEM 62 21:43 45.0 31.4 78.2 0.4 1.7 2.1 1.0 1.8 0.6 0.7 0.2 8.1 2022-23 MEM 37 15:10 42.9 25.8 77.3 0.4 1.7 2.1 0.9 1.6 0.4 1.0 0.2 5.7 2023-24 MEM 51 20:21 39.7 30.7 82.7 0.7 2.8 3.5 1.5 1.7 0.7 1.3 0.2 8.2 2024-25 BKN 63 24:28 41.2 34.1 82.1 1.0 3.6 4.6 1.3 2.4 1.0 1.1 0.4 10.0 2025-26 BKN 56 22:53 42.5 34.3 85.0 0.5 1.9 2.4 1.1 2.1 1.4 1.1 0.4 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.