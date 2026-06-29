La KD 19 « Blueberry Blast » passe déjà la quatrième

Moins d’un mois après sa sortie, la KD 19 poursuit son départ fulgurant ! Les trois premiers coloris « Purple Stuff», « Candy Apple » et « Orange Crush » avaient déjà fuité avant leur sortie, tout comme la version « Bubble Gum Bounce » en rose qui devrait rapidement débarquer sur le marché.

La marque à la virgule avait en revanche réussi à garder l’effet de surprise pour ce coloris « Blueberry Blast » de la chaussure signature de Kevin Durant, qui prépare son arrivée sur le territoire français. Comme les coloris précédents unis, celui-ci ressort en bleu « myrtille » pour habiller la tige et la semelle.

La KD 19 a été résolument revue au niveau du design, avec notamment une tige en TPU moulé faisant ressortir un « Z » au niveau de l’empeigne, qui fait en fait référence à un poignard, en clin d’œil au surnom de « Slim Reaper » de la superstar des Rockets .

La composition de la semelle reprend une association de plusieurs épaisseurs pour modeler sa semelle intermédiaire, avec une unité Zoom Strobel sur toute la longueur, comme sur la KD 12, avec également une couche souple de Cushlon 3.0. Enfin, la semelle extérieure en caoutchouc comporte enfin les numéros 35 et 7 portés par Kevin Durant au cours de sa carrière.

La KD 19 « Blueberry Blast » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 160 euros (article en cours d’approvisionnement, expédition prévue sous trois jours).