Pour la troisième fois de la saison, les Wings chutent face aux Lynx

Intronisée la veille au Hall of Fame du basket féminin, Cheryl Reeve était présente sur le banc de Minnesota pour le déplacement à Dallas. Une rencontre que le Lynx prend par le bon bout grâce à son adresse extérieure (10-4). Du côté des Wings, la réussite à 3-points n’est pas au rendez-vous. Preuve de cette maladresse, Azzi Fudd (21 points, 3 passes) qui débute la rencontre avec un 0/2 derrière l’arc, dont une tentative qui s’écrase sur la planche sans toucher le cercle.

Au terme du premier quart-temps, Dallas affiche un terrible 0/7 à 3-points tandis que Minnesota affiche un 7/11 dans l’exercice et mène assez logiquement (28-16). Si les Wings sont en manque de réussite, elles décident alors d’attaquer le cercle. Les joueuses de Jose Fernandez sont récompensées par un 2+1 de Maddy Siegrist et un panier de Paige Bueckers (25 points, 10/17 au tir).

Côté Lynx, Kayla McBride continue de briller à 3-points. L’ailière réussit son quatrième tir primé du match au milieu du deuxième quart-temps. Pour lui répondre, Arike Ogunbowale plante derrière l’arc et met fin à une série de dix tentatives infructueuses pour les Wings. Pour vraiment relancer son équipe, elle tente, à nouveau, sa chance à 3-points, mais son premier tir est manqué tandis que le deuxième se solde par un «airball». La première mi-temps se conclut sur une nouvelle tentative lointaine de Paige Bueckers, toujours sans succès (45-29).

Natasha Howard imperturbable dans sa raquette

Après la pause, le Lynx assoit sa domination. Dallas n’a pas de solution face au «pick-and-roll» entre Olivia Miles (21 points, 8 passes) et Natasha Howard (21 points, 14 rebonds). La barre des 20 points d’écart est franchie (55-35). Dos au mur, les Wings ont un sursaut d’orgueil. Azzi Fudd retrouve de l’adresse derrière l’arc et elle est suivie par un tir lointain de Paige Bueckers, forçant Cheryl Reeve à prendre un temps-mort. Un arrêt de jeu qui ne calme pas les ardeurs de Dallas. Les Texanes reviennent à dix points. Juste avant d’ouvrir le dernier acte, Olivia Miles est sanctionnée d’une faute technique et les Wings ne comptent plus que neuf points de retard (64-55).

À six minutes de la fin de la rencontre, l’activité de Sug Sutton est récompensée par un panier et une interception. Azzi Fudd artille une nouvelle fois à 3-points et ramène son équipe à deux possessions (73-67). Si les Wings rêvent de braquage, Natasha Howard va sceller le sort du match. En défense, elle capte de nombreux rebonds, empêchant les locales d’avoir des secondes chances. De l’autre côté du terrain, elle est trouvée à plusieurs reprises par Olivia Miles. Ainsi, Natasha Howard inscrit 10 de ses 21 points dans les cinq dernières minutes de la partie.

Le Lynx s’impose finalement 85-77. Pour la troisième fois de la saison en autant d’affrontements, Minnesota a dominé Dallas.