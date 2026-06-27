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Jaylen Clark reste dans le Minnesota pour trois ans de plus

Publié le 27/06/2026 à 16:10 Twitter Facebook

NBA – Les Wolves ont trouvé un accord avec leur jeune extérieur via un contrat de trois ans et 10 millions de dollars.

Jaylen ClarkLes Wolves poursuivent leur réorganisation, mais Jaylen Clark fera toujours partie du décor. D’après le Star-Tribune, Minnesota a trouvé un accord avec son arrière/ailier de 24 ans pour trois ans et 10 millions de dollars.

Un choix logique pour une franchise en pleine transition après le transfert qui a envoyé Julius Randle aux Nets et Naz Reid vers Charlotte, en échange de LaMelo Ball et Josh Green. Les Wolves ont bouleversé leur rotation, mais ils conservent ainsi un profil défensif déjà identifié en interne.

La saison passée, Jaylen Clark a disputé 68 matchs, pour 4.0 points et 1.8 rebond en 13 minutes de moyenne. Des chiffres modestes, mais l’ancien joueur d’UCLA a montré un potentiel intéressant dans un rôle de « 3&D », avec de l’activité défensive, de la dureté sur les lignes extérieures et une progression attendue derrière l’arc.

Une ouverture dans la rotation

Dans un effectif désormais construit différemment autour d’Anthony Edwards et LaMelo Ball, Jaylen Clark pourrait surtout profiter d’une opportunité plus importante. D’autant que Donte DiVincenzo devrait manquer une grande partie, voire la totalité, de la prochaine saison.

Minnesota aura donc besoin de joueurs capables de défendre fort sur les postes extérieurs, de courir en contre-attaque et de ne pas monopoliser le ballon. Sur le papier, Jaylen Clark coche ces cases, même s’il devra encore confirmer son adresse extérieure pour s’installer durablement dans la rotation de Chris Finch.

Avec ce contrat relativement modeste, les Wolves sécurisent donc un « role player » encore jeune, tout en gardant de la flexibilité. Un pari mesuré, mais cohérent avec la nouvelle construction de l’effectif.

Jaylen Clark Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2024-25 MIN 40 13:03 46.7 43.1 78.4 0.7 0.7 1.3 0.7 1.5 0.9 0.2 0.1 4.1
2025-26 MIN 68 13:04 43.4 32.7 65.7 0.8 1.0 1.8 0.6 1.3 0.7 0.3 0.1 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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