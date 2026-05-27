Matchs
NBA
Matchs
NBA

La longue route a commencé pour Donte DiVincenzo

Publié le 27/05/2026 à 12:50 Twitter Facebook

NBA – L’arrière des Wolves, qui s’est rompu le tendon d’Achille au premier tour, a commencé sa rééducation. Il est en contact avec la confrérie des blessés de 2025 : Tyrese Haliburton, Jayson Tatum, Damian Lillard.

Dans les premières secondes du Game 4 du premier tour des playoffs contre les Nuggets, Donte DiVincenzo rate un tir à 3-pts et tente d’aller chercher son rebond offensif. Il s’effondre alors sur le parquet. S’il ne savait pas exactement ce dont il souffrait, il rapidement compris que ce n’était pas anodin.

« C’est là que mes émotions ont commencé à se bousculer dans ma tête », raconte l’arrière des Wolves sur le moment où il a quitté le terrain et rejoint les vestiaires. « Dès que je me suis assis, les questions, les doutes, l’incompréhension m’ont frappé. Pourquoi moi ? »

Ce sera le pire ou presque : rupture du tendon d’Achille. Lors des playoffs 2025, ce mal avait frappé durement les stars de la ligue : Damian Lillard, Jayson Tatum, Tyrese Haliburton. Une confrérie est née et Donte DiVincenzo a pris sa carte de membre, en posant, dit-il, « un million de questions » à ses homologues sur le chemin à suivre.

« Je suis impatient de rejouer au Target Center »

Vivre la fin du parcours des Wolves, éliminés face aux Spurs en demi-finale de conférence, de très près a aussi fait du bien à l’ancien des Knicks. « Être en constante communication avec les gars, avoir cette équipe et cette fraternité, ça aide à traverser ces sombres moments. »

Le joueur a également été touché par l’hommage de ses coéquipiers pour le Game 6 face à Denver au Target Center. Rudy Gobert et compagnie étaient arrivés à la salle avec le maillot de Donte DiVincenzo, tandis que des messages de soutien étaient visibles dans les tribunes.

« Savoir qu’on est aimé, ça aide, ça offre une motivation pour revenir. Il n’y a rien qui me motive plus que d’essayer de revenir et de rejouer devant nos fans », confie-t-il. « C’est comme ça que j’ai abordé la rééducation au début et que je vais la poursuivre. Je suis impatient de rejouer au Target Center. »

Blessé le 25 avril, comment se sent-il désormais, un mois après sa blessure et son opération ? « Aucune douleur, aucun inconfort, rien », répond le joueur de Minnesota. « La cicatrice est incroyable. En réalité, tout ce que j’avais imaginé au préalable ne s’est pas vraiment passé comme ça, et tout s’est avéré positif. »

Donte DiVincenzo Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2018-19 MIL 27 15:13 40.3 26.5 75.0 0.6 1.8 2.4 1.1 1.4 0.5 0.7 0.2 4.9
2019-20 MIL 66 23:02 45.5 33.6 73.3 1.0 3.8 4.8 2.3 1.7 1.3 1.4 0.3 9.2
2020-21 MIL 66 27:29 42.0 37.9 71.8 1.2 4.5 5.8 3.1 1.7 1.1 1.4 0.2 10.4
2021-22 MIL 17 20:04 33.1 28.4 85.2 1.1 2.5 3.5 1.7 1.5 0.6 1.6 0.2 7.2
2021-22 SAC 25 26:36 36.2 36.8 83.9 0.9 3.5 4.4 3.6 1.7 1.5 1.8 0.2 10.3
2022-23 GS 72 26:18 43.5 39.7 81.7 1.1 3.4 4.5 3.5 1.8 1.3 1.6 0.1 9.4
2023-24 NY 81 29:08 44.3 40.1 75.4 0.8 2.9 3.7 2.7 2.0 1.3 1.4 0.4 15.5
2024-25 MIN 62 25:54 42.2 39.7 77.8 0.5 3.2 3.7 3.6 1.8 1.2 1.6 0.3 11.7
2025-26 MIN 82 30:25 40.6 37.9 74.3 0.8 3.3 4.1 3.8 2.4 1.3 1.4 0.4 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Minnesota Timberwolves en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes