L’hommage des Wolves à Donte DiVincenzo

Difficile de faire plus malheureux que les Wolves dans ce premier tour de playoffs avec les pertes de Donte DiVincenzo et Anthony Edwards dans le Game 4, puis Ayo Dosunmu et Kyle Anderson pour ce 6e round.

À huit, les Wolves ont remporté ce Game 6 et éliminé les Nuggets, et avant la rencontre, ils avaient rendu hommage à Donte DiVincenzo, qui pourrait manquer toute la saison prochaine à cause d’une rupture du tendon d’Achille.

Comment ? En débarquant à la salle avec le maillot de leur coéquipier. « J’espère que ça nous donnera un petit coup de pouce moral » avait confié Chris Finch avant la rencontre. « C’était vraiment super de voir son sourire. Tout se passe bien pour lui jusqu’ici, il a bien commencé sa rééducation. Le chemin du retour sera long, mais il compte énormément pour nous, et vous savez à quel point les gars tiennent à lui. C’était donc un très beau geste. »

Après le match, Jaden McDaniels avait à nouveau enfilé le maillot de son coéquipier, et il lui a rendu encore hommage. « Ça montre juste qu’on tient les uns aux autres, qu’on est une grande famille. Donte nous manque après sa blessure dingue, et ça montre qu’on se soutient tous. »