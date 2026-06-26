Les Wings impuissantes face aux Aces de A’ja Wilson

Battues deux jours plus tôt par le Liberty, les Aces réalisent un meilleur début de match face aux Wings. Appliquées en défense, les joueuses de Becky Hammon trouvent leur rythme en attaque derrière une A’ja Wilson (32 points, 9 rebonds) efficace dès les premières minutes, ce qui n’avait pas été le cas contre New York. Malgré l’activité de Paige Bueckers (25 points, 6 passes), les Wings sont toujours menées au bout de dix minutes de jeu (28-17).

Les Aces enchaînent et l’écart atteint les 15 unités. Malgré un bon passage avant la mi-temps, emmené par Jessica Shepard, Dallas accuse toujours un retard de dix points au moment de rejoindre les vestiaires (49-39). À la reprise, les Wings montrent un meilleur visage. Elles arrivent à forcer des pertes de balle et à enchaîner des paniers pour voir l’écart se réduire à deux possessions après un «and one» de Jessica Shepard (57-52).

Les Aces passent alors un nouveau coup d’accélérateur pour se redonner de l’air. Las Vegas récupère dix points d’avance après un 3+1 de Jackie Young (20 points, 8 rebonds, 6 passes). Pour ouvrir le dernier acte, c’est Chelsea Gray qui se charge d’enfoncer les Wings (80-65).

Dallas ne trouve pas la solution

Alors que Las Vegas semble se diriger vers un succès facile, Dallas ne rend pas immédiatement les armes. Paige Bueckers essaie de sonner la révolte et elle est accompagnée par Jessica Shepard, autrice d’un nouveau 2+1 face à A’ja Wilson. Encore une fois, les Aces ont les ressources pour alourdir l’écart. Cette fois-ci, c’est l’activité de NaLyssa Smith qui permet à Las Vegas de se détacher. L’ailière s’emploie aux rebonds et offre de nombreuses secondes chances à ses coéquipières qu’elles ne manquent pas.

En fin de rencontre, A’ja Wilson redonne 15 points d’avance à son équipe et Jackie Young profite d’un espace laissé par Alysha Clark pour s’élever à 3-points. Finalement, les Aces n’auront été que peu inquiétées par les Wings et s’offrent une victoire tranquille, 99 à 84. Las Vegas devra se rendre à Chicago ce dimanche avant de disputer la finale de la Commissioner’s Cup ce mardi face au Liberty.