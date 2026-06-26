Deux nouveaux coloris pour la ANTA KAI 3 !

Chaque seconde qui passe nous rapproche du moment où Kyrie Irving va pouvoir porter sa troisième chaussure signature, la ANTA KAI 3, sortie durant sa convalescence suite à sa grave blessure au genou.

Le jour J, le meneur des Mavs aura l’embarras du choix alors que deux nouveaux coloris viennent de compléter la collection. On commence par le coloris « Triple Black », entièrement noir et inspiré du masque de protection porté par Kyrie Irving en 2012 face aux Knicks. Ce modèle symbolise son efficacité clinique et son instinct de compétiteur dans les moments décisifs.

Le coloris « Calcite » penche pour sa part pour un coloris caniculaire en orange. Celui-ci s’inspire de la Pierre du Soleil Aztèque, rendant hommage aux cycles de la nature et au renouveau. Il symbolise la vitalité et les nouveaux départs.

Les coloris « Triple Black » et Calcite sont à retrouver sur le site officiel d’ANTA au prix de 139,95 euros.

Notre verdict de la ANTA KAI 3

Cette troisième chaussure signature de la collection Kai de Kyrie Irving marque l’arrivée en grande pompe de l’équipementier ANTA Sports sur le marché européen. Celui-ci offre sans doute son modèle le plus abouti en termes de performance.

On retrouve en effet un modèle dans le plus pur style de Kyrie Irving, avec des qualités d’adhérence époustouflantes, un bon maintien et une nouvelle semelle intermédiaire suffisamment épaisse pour le confort et réactive pour assurer des appuis les plus explosifs.

Le design et la touche de Kyrie Irving au niveau du style sont désormais bien identifiés et contribuent à la singularité du modèle. Celui-ci a en tout cas de quoi se classer parmi le haut du panier, comme lors des plus belles années de l’insaisissable meneur.