Olivia Miles a le dernier mot face aux Mystics de Sonia Citron



Tombé trois jours plus tôt face aux Mystics, Minnesota avait l’occasion de se rattraper en se déplaçant à Washington. Sonia Citron (28 points, 9/14 au tir, 4/5 à 3-points) ouvre sa soirée avec deux paniers primés. À deux minutes de la fin de ce premier acte, Shakira Austin (11 points, 16 rebonds) sert Sonia Citron dans la raquette. La meneuse des Mystics enchaîne avec un 2+1 et un nouveau tir lointain et passe un 8-0 au Lynx, redonnant l’avantage à son équipe (22-19).

Washington domine tout le deuxième quart-temps, mais Minnesota n’est pas très loin. À une seconde de la mi-temps, les visiteuses égalisent après un tir primé de Kayla McBride (40-40). À la sortie des vestiaires, c’est la panne sèche pour le Lynx. Les joueuses de Cheryl Reeve traversent un troisième acte compliqué où elles n’inscrivent que dix points. Une aubaine pour Washington qui crée un nouvel écart. Les Mystics insistent à l’intérieur, ce qui permet à Lauren Betts d’inscrire ses premiers points de la partie. L’équipe locale prend alors onze points d’avance, le plus gros écart du match (56-45).

Un duel Sonia Citron – Olivia Miles dans le money-time

Minnesota arrive à limiter la casse mais court toujours après le score alors que s’ouvre le quatrième quart-temps (58-50). Sonia Citron se charge de maintenir l’écart autour des dix points avant que le Lynx ne retrouve de la réussite en fin de rencontre. À quatre minutes du terme, Olivia Miles sert Natasha Howard (21 points, 15 rebonds) et Minnesota revient à une possession (71-68). Une nouvelle connexion entre les deux joueuses s’établit quelques secondes plus tard et le Lynx repasse devant (73-71).

Pour répondre, Washington se repose sur l’inévitable Sonia Citron. Face à Kayla McBride, elle réussit son quatrième tir lointain de la partie. Cependant, de l’autre côté du terrain, la star des Mystics est effacée par un «stepback» derrière l’arc d’Olivia Miles. À 30 secondes du terme, Sonia Citron essaie de redonner l’avantage à Washington, mais elle manque son seul tir à 3-points de la soirée au pire moment.

Alors qu’il mène au score, le Lynx n’affiche aucune sérénité. Kayla McBride perd deux ballons et Olivia Miles rate deux lancers francs. Les Mystics ne profitent pas de ces erreurs et concèdent une défaite 78 à 76.