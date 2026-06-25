Phoenix garde Koa Peat à la maison

Attendu en fin de premier tour, il a vu son nom glisser jusqu’à la 30e place. Koa Peat prend ainsi la direction des Suns, après que ces derniers ont dû faire de grandes manœuvres pour l’obtenir.

Dans un échange à quatre équipes avec les Mavs, les Knicks et les Lakers, la franchise de l’Arizona a envoyé le 47e choix – son unique « pick » dans cette Draft – et deux futurs choix de second tour aux Knicks.

« Koa est un gagnant. Il joue avec une combinaison unique de technique et d’impact physique, et possède le caractère ainsi que l’éthique de travail qui correspondent à notre équipe », juge le GM de l’équipe, Brian Gregory.

Le dirigeant rappelle que les fans locaux connaissent très bien « le cœur énorme et la compétitivité féroce » apportés sur le terrain par le joueur, pur produit de l’Etat d’Arizona. Koa Peat était arrivé chez les Wildcats avec de grosses références : quadruple champion d’Arizona avec son lycée, invité au Hoop Summit ou encore quadruple médaillé avec Team USA chez les jeunes (U16, U17 et U19).

Seulement, il n’a pas crevé l’écran à Arizona, tournant à 14.1 points et 5.6 rebonds de moyenne. Avec surtout de sérieuses interrogations sur la qualité de son tir, à l’image de son faible pourcentage de réussite aux lancers-francs (62%). L’ailier-fort a d’ailleurs été l’un des plus mauvais shooteurs du Draft Combine, terminant notamment bon dernier de tous les participants sur l’atelier de « spot up » à 3-points (6/25).

D’autres moyens de peser en attaque

« C’était évidemment un sujet de discussion et je pense que c’est un joueur qui va devenir un très bon shooteur », imagine pourtant Brian Gregory, en notant que son nouvel intérieur, qui sera en concurrence avec Rasheer Fleming et Ryan Dunn, n’a pas pris énormément de 3-points la saison passée (7/20 en 36 matchs, soit 35% de réussite).

« Et je pense qu’à ce niveau, pour un jeune de 19 ans avec la charge de travail qu’il va s’imposer – c’est un bosseur infatigable, qui veut progresser – l’aspect du tir va venir. Quand on est aussi jeune à ce stade, il y a forcément des domaines que l’on doit développer », note d’ailleurs le GM.

Ce dernier met aussi en avant la capacité de Koa Peat à attaquer le cercle, grâce à sa puissance physique. C’est de cette manière qu’il peut contribuer offensivement pendant que son tir se développe.

« Il suffit de faire ses devoirs concernant l’éthique de travail et le désir de progresser », conclut Brian Gregory, visiblement convaincu par son pari local.