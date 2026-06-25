Anthony Edwards rassuré par les choix des Wolves ?

L’élimination des Wolves en demi-finale de conférence face aux Spurs aurait laissé des traces chez Anthony Edwards, ou creusé encore sa frustration. C’est ce qu’annonçait le journaliste d’ESPN, Brian Windhorst, parlant d’un arrière frustré par les prises à deux dont il est victime depuis le départ de Karl-Anthony Towns.

La critique en creux, c’est donc que les Wolves n’ont pas construit une équipe capable de le soulager. Il manque une attaquant pour le décharger de l’attention des défenses en punissant les espaces qui s’ouvrent. Et dans un contexte où Giannis Antetokounmpo a quitté Milwaukee, où Jaylen Brown pourrait ne plus jouer à Boston la saison prochaine, le champion olympique 2024 allait-il, lui aussi, commencer à regarder ailleurs ?

Tim Connelly, le président des Wolves, a profité de la soirée de Draft pour rassurer les fans. Le dirigeant est en discussion « constante » avec le All-Star, qui serait « très, très enthousiaste » devant le groupe de Minnesota.

Impliqué dans les choix estivaux

Des propos tenus quelques heures après que les Wolves ont, pour faire des économies, envoyé Julius Randle à Brooklyn… Sans oublier qu’ils ont également prolongé Ayo Dosunmu, pour 112 millions de dollars sur cinq ans.

Des choix validés par Anthony Edwards. « Il est impliqué » dans les décisions, confie Tim Connelly. « Son avis est inestimable. Tous les joueurs de notre équipe apportent leur contribution : ils voient des choses que nous ne voyons tout simplement pas. On a beaucoup de chance qu’il connaisse la ligue, qu’il connaisse les joueurs et qu’il n’hésite pas à faire entendre son opinion. »

Est-ce l’avis de l’arrière qui a empêché les Wolves de se mêler à la course pour le Grec ? Les Bucks voulaient Jaden McDaniels, mais ce dernier est capital pour « Ant », qui l’a très régulièrement complimenté pendant la saison.

« Tout le groupe est enthousiaste. Ant est tellement compétitif. Il veut s’assurer qu’on avance dans la bonne direction et qu’on ne cesse pas de s’améliorer », conclut le président des Wolves.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32:08 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34:15 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 35:58 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35:04 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36:21 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 61 35:02 48.9 39.9 79.6 0.6 4.4 5.0 3.7 1.9 1.4 2.9 0.8 28.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.