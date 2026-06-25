Les Hornets à l’écoute des offres pour LaMelo Ball !

C’est le dossier de l’été que l’on n’avait pas vu venir. Quelques minutes après la fin du deuxième tour de la Draft, Shams Charania et Marc Stein ont un peu plus lancé la free agency avec une rumeur de poids : LaMelo Ball pourrait quitter Charlotte ! Les Hornets pourraient être tentés de laisser filer leur meneur, alors que plusieurs équipes sont venues aux renseignements. La surprise est de taille, juste après ce qui ressemblait à la saison de l’éclosion pour la franchise autour de Ball, Brandon Miller et Kon Knueppel.

« Les Hornets sont impliqués dans des discussions », indique ainsi Shams Charania sur ESPN. Marc Stein et Jake Fischer de The Stein Line précisent les premières équipes sur le coup, à savoir les Wolves et les Raptors.

Les Bucks étaient aussi dans la danse avant le départ de Giannis Antetokounmpo vers le Heat, alors que LaMelo Ball était imaginé comme un moyen de convaincre le Grec de rester à Milwaukee.

Minnesota est à la recherche d’un meneur, notamment suite à la grave blessure de Donte DiVincenzo, et LaMelo Ball pourrait être une opportunité à saisir sur un marché limité. Trae Young a ainsi prolongé à Washington, alors que le cas Ja Morant divise, au point que les Wolves ne seraient pas intéressés par le joueur de Memphis.

LaMelo Ball greffé au montage autour de Julius Randle ?

Quant aux Raptors, LaMelo Ball pourrait être le créateur qui manque à cette équipe, qui évolue avec Immanuel Quickley, plus scoreur que distributeur, à la mène.

Le joueur de 24 ans pourrait aussi amener sa qualité au tir extérieur, un secteur déficient de Toronto la saison dernière, et qui a coûté cher lors de l’élimination au 1er tour des playoffs contre Cleveland.

L’opération serait sans doute moins difficile à monter pour la franchise canadienne, alors que le All-Star doit toucher 40 millions de dollars la saison prochaine et dispose encore de deux ans de contrat. RJ Barrett fait l’objet de rumeurs de départ à un an de la fin de son bail, avec 29.6 millions de dollars de salaire en 2026/27, tandis que Quickley, qui doit toucher 32.5 millions de dollars lors de chacune des trois prochaines saisons, pourrait aussi être impliqué dans l’échange. Lamelo Ball est également éligible à une prolongation de deux ans dès cet été, et peut espérer toucher le maximum, à hauteur de 119.2 millions de dollars.

Le dénouement pourrait intervenir dès les 48 prochaines heures

Pour Minnesota, déjà à la limite financièrement, faire venir LaMelo Ball pourrait être inclus dans le trade autour de Julius Randle avec les Nets et les Bulls, conclu la veille de la Draft. Le contrat de l’ailier-fort pourrait servir de contrepartie pour absorber celui de Ball et faciliter sa venue.

Le dossier semble brûlant, alors que Shams Charania estime que cela pourrait bouger dans les « 24 à 48 prochaines heures ». « Les deux camps sont en bons termes, et Ball veut être à Charlotte », précise l’insider. « La franchise reçoit des offres agressives. Si le seuil attendu est atteint, il pourrait très possiblement être sur le départ. »

Ce serait une vraie rupture dans la construction des Hornets, où LaMelo Ball a disputé ses six premières saisons, jusqu’à ces derniers mois où Charlotte semblait enfin s’être trouvé une identité et des résultats…

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 28:48 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32:18 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35:13 41.1 37.6 83.6 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32:19 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 47 32:01 40.5 33.9 84.3 1.0 3.9 4.9 7.4 3.3 1.1 3.6 0.3 25.2 2025-26 CHA 72 28:01 40.7 36.8 89.9 0.9 3.9 4.8 7.1 2.7 1.2 2.8 0.2 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.