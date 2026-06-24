Le début du second tour mis aux enchères

La deuxième soirée de Draft 2026 n’a pas encore commencé que les deux premiers choix du second tour sont déjà sur le marché. Selon Shams Charania, les Knicks ont ainsi reçu des offres pour leur 31e choix et ont l’intention de le transférer. Même logique chez les Grizzlies, qui écoute activement les propositions pour le 32e choix.

Cela prolonge la stratégie déjà adoptée par New York lors de la première soirée. Les champions NBA avaient entamé la Draft avec le 24e choix, avant d’enchaîner trois échanges pour éviter de sélectionner au premier tour, récupérer du cash et empiler des seconds tours futurs. À l’arrivée, les Knicks possèdent encore les choix 31, 47 et 55 pour cette deuxième soirée, mais le plus élevé des trois pourrait donc rapidement changer de mains.

L’idée reste globalement la même : éviter d’ajouter un contrat garanti, préserver de la flexibilité financière et récupérer des actifs futurs. Dans une NBA où les équipes au-dessus du « second apron » perdent une bonne partie de leurs leviers de recrutement, un choix situé au tout début du second tour peut devenir très utile. Il permet de viser un joueur encore présent dans la zone du premier tour, mais avec un contrat potentiellement plus souple.

C’est précisément ce qui rend les choix 31 et 32 particulièrement attractifs. Pour une équipe qui a un prospect en tête, monter au tout début de la soirée peut coûter beaucoup moins cher qu’un vrai premier tour. Pour New York comme pour Memphis, l’objectif est donc de faire monter les enchères dans les heures qui arrivent.