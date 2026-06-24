Pour Adam Silver, le « tanking » ne reviendra pas en NBA

Pour lutter contre le « tanking », massif cette saison car la Draft de mardi soir s’annonçait forte, la NBA a décidé d’un nouveau système à partir de la saison prochaine, baptisée « 3-2-1 ». L’idée étant que, désormais, finir avec les trois pires bilans de la saison ne donnera plus l’avantage maximal pour sélectionner les nouveaux talents…

Cette réforme est instaurée pour trois ans, jusqu’en 2029 donc, et pour Adam Silver, il ne faut pas imaginer que le « tanking » sera de retour lors de la prochaine décennie.

« On ne reviendra pas là où on était », annonce le patron de la NBA pour ESPN, en marge de la Draft. « On en était arrivé à un point où les fans poussaient pour que leurs équipes soient mauvaises. Cette année, c’était particulièrement mauvais, vu la richesse de la Draft à venir. »

Des mesures pour 3 ans minimum

Les prochaines saisons vont donc servir de tests pour raffiner ce système, l’améliorer peut-être. « Une partie de l’accord conclu avec les équipes prévoyait que ce système resterait en place pendant trois ans et c’est appelé à durer », insiste Adam Silver. « Cela nous donnera l’occasion d’évaluer son fonctionnement, d’examiner d’autres approches aussi. Surtout, on ne reviendra pas à un système qui incite à être mauvais. »

Car en laissant la place à cette pratique au fil des années, la NBA avait fini par perdre le contrôle face à des équipes de plus en plus déterminées à balancer des saisons à la poubelle pour miser gros sur la Draft.

« Ça nous a rattrapés au fil des années. C’était une pratique adoptée par très peu d’équipes pendant un moment, qui pouvaient véritablement affirmer qu’elles étaient en phase de reconstruction », admet Adam Silver, qui a ensuite remarqué que « les garde-fous avaient disparu et que tout le monde s’est dit qu’il y avait un avantage à être vraiment mauvais plutôt que simplement pas très bon, et qu’il ne servait à rien de se situer entre les deux ». D’où cette réforme, dont on verra les premiers effets la saison prochaine.