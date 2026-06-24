Darryn Peterson inspiré par le parcours de Dylan Harper

« Je me souviens de notre rencontre à Chicago et d’avoir dit à mon agent : je veux être le choix numéro 1, mais j’ai eu un super feeling avec Utah, et je ne serai pas déçu s’ils m’appellent. » Alors oui, Darryn Peterson va garder une pointe d’amertume, qu’il utilisera sous forme de motivation à l’avenir, de voir AJ Dybantsa hériter de la première place.

Mais non, l’ex-meneur-arrière de Kansas n’est pas déçu pour autant de filer dans l’Utah. « Il y a eu un malentendu sur le fait que je ne voulais pas jouer pour eux. […] Je suis vraiment heureux qu’Utah m’ait choisi, et j’ai hâte d’aller là-bas et de me mettre au travail. C’est un super ‘fit’ », juge ce grand fan de Kobe Bryant.

Le joueur de 19 ans va débarquer dans une ambitieuse équipe du Jazz, qui s’est constituée une raquette XXL ces derniers mois autour de Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr. Sans oublier quantité de jeunes talents, de Keyonte George à Isaiah Collier en passant par Ace Bailey, qui vont gagner en expérience.

« C’est un tout nouveau noyau de jeunes joueurs et je suis ravi d’aller en faire partie. On a beaucoup de supers joueurs et j’ai la chance d’être dans une situation où nous pouvons gagner tout de suite. Donc j’ai vraiment hâte d’y être », poursuit Darryn Peterson.

« Gagner tout de suite », le ton est donné par le rookie qui se fixe comme principal objectif personnel pour la saison à venir de disputer l’intégralité des 82 rencontres, estimant ne pas avoir pu jouer tous les matchs qu’il voulait à Kansas (24 rencontres).

« J’ai vu certains rookies aller loin en playoffs »

Et, sur le plan collectif, de faire les playoffs donc. « Essayer de décrocher une bague. J’ai vu certains rookies aller loin en playoffs, et ils m’ont en quelque sorte inspiré à y arriver. Ils ont échoué tout près du but, mais moi je veux aller jusqu’au bout et décrocher une bague », ambitionne Peterson en pensant sans doute au parcours exceptionnel de Dylan Harper avec les Spurs.

Les rookies ayant remporté le titre tout en ayant une contribution significative sont toutefois une espèce rarissime dans l’histoire de la ligue. L’exemple le plus récent est peut-être Jonathan Kuminga avec les Warriors en 2022 ou, si on remonte près de deux décennies plus tôt, Manu Ginobili avec les Spurs en 2003.

On doute que le Jazz affiche de telles ambitions pour la saison prochaine, la priorité sera déjà de viser un retour en playoffs après quatre ans d’absence. D’ici là, la jeune recrue devra trancher la question brûlante de son futur numéro. Son n°22 porté à Kansas et au lycée ? Déjà pris par Kyle Filipowski.

« Je vais devoir voir ce qu’il est prêt à faire pour me le laisser. Mais si ce n’est pas possible, est-ce qu’on peut porter le numéro 8 en NBA ? Je vais peut-être essayer de porter le 8 ou voir s’il est prêt à me le céder, mais probablement le 8. Pour le style à la Kobe. Je viens juste de me faire tatouer Kobe sur l’épaule. Donc vous allez bientôt voir ça », prévient-il.

Sauf que le n°8 est également déjà pris dans l’Utah, par Isaiah Collier… « Donc je n’ai pas de chance. Je vais devoir revoir mes plans. J’espère que je pourrai avoir le 22. Je vais probablement envoyer un message à Flip tout de suite, du genre qu’est-ce que je dois faire ? », redit Darryn Peterson dont l’intégration semble déjà bien lancée.