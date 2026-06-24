Draft 2026 | Place aux « Michigan Mavericks »

Quelques heures après avoir été officiellement nommé entraîneur des Mavericks, Dusty May retrouve déjà l’un de ses anciens joueurs. Avec le 9e choix de la Draft 2026, Dallas a surpris beaucoup de monde en sélectionnant Morez Johnson Jr., intérieur de Michigan et champion NCAA en titre. Un clin d’œil évident au nouveau coach des Mavericks, même si l’intéressé s’est amusé de cette connexion au moment de sa sélection.

« C’est seulement son deuxième jour », a plaisanté Morez Johnson Jr. sur ESPN. « Je pense qu’il a eu un petit rôle, mais pas énorme. Maintenant, il y a du travail à faire. »

Longtemps annoncé en fin de premier tour, Morez Johnson Jr. a finalement grimpé dans les projections au fil des dernières semaines. À Michigan, l’ancien joueur d’Illinois a tourné à 13.1 points et 7.3 rebonds de moyenne tout en s’imposant comme l’une des pierres angulaires de la défense des Wolverines, sacrés champions universitaires.

« J’ai été complètement choqué quand j’ai vu que Dusty allait devenir l’entraîneur des Mavericks » confie-t-il. « Je ne l’avais absolument pas vu venir. Et maintenant qu’il va de nouveau être mon coach, je suis très enthousiaste. C’est incroyable. On vient tout juste de remporter un titre national ensemble. J’ai hâte d’arriver là-bas, de retravailler avec lui et, au final, de gagner encore. »

Un projet défensif à Dallas

Devant les micros, le 9e choix de la Draft a parlé du début de l’ère des «Michigan Mavericks ». « Dusty avait réussi à créer quelque chose de très fort entre nous la saison dernière. C’était l’équipe la plus soudée dont j’ai jamais fait partie » se justifie-t-il. «Coach May va mettre l’accent sur la défense à Dallas. L’an passé, nous étions la meilleure défense du pays. J’ai hâte de retrouver mes frères et de me mettre au travail avec eux. »

Parmi ses « frères », il y aura Cooper Flagg, le Eookie de l’année et l’un des plus gros talents de sa génération.

« On a le même âge. On s’est affrontés sur le circuit AAU et dans ce genre de compétitions. Je pense que ça peut devenir très dangereux quand nous serons tous les deux sur le parquet en même temps. J’affronte Cooper depuis très longtemps. Je suis vraiment heureux et excité d’être désormais dans la même équipe que lui. J’espère qu’on va gagner beaucoup de matches ensemble. »