Draft 2026 | Karim Lopez, le pionnier mexicain

Très ému, il a attendu de longues secondes micro en main avant de répondre à la journaliste d’ESPN. « C’est super spécial d’être ici, honnêtement. Je suis béni. Je n’ai pas de mots », finit par lâcher Karim Lopez, à qui la reporter demande de montrer l’intérieur de sa veste, décorée aux couleurs mexicaines pour l’occasion.

« Je voulais représenter mon pays », lâche le jeune homme, accompagné de ses parents durant l’interview. L’ailier qui sort de deux saisons chez les New Zealand Breakers dans le championnat australien vient d’écrire une page d’histoire en devenant le premier joueur né au Mexique à être choisi au premier tour.

Karim Lopez a été drafté à la 21e position par les Pistons, avant d’être transféré aux Grizzlies. Ces derniers, titulaires initialement du 16e choix, ont beaucoup manœuvré en cette soirée de draft pour « reculer » de cinq positions et s’offrir en retour cinq choix au second tour.

Suivi de près par les Grizzlies

Le contact entre le « prospect » mexicain et la franchise du Tennessee était déjà établi. Le natif de Hermosillo dit s’être entraîné avec les Grizzlies il y a quelques semaines. Le GM de la franchise Zach Kleiman s’était également rendu en Nouvelle-Zélande pour le voir jouer plus tôt cette saison. « Maintenant que c’est fait, c’est un privilège », lâche le joueur de 19 ans, que certains experts imaginaient finir un peu plus haut.

« L’un de mes objectifs, c’est de toucher les jeunes au Mexique. D’essayer de faire grandir ce sport et d’inspirer les athlètes, et les gens en général, à suivre leurs rêves. De montrer aux gens que l’endroit d’où l’on vient n’a pas d’importance », déclarait, au moment de s’inscrire à la Draft en mars, l’ailier parti en Espagne à 14 ans pour accélérer son développement.

Lopez citait notamment l’influence d’Eduardo Najera, « l’un des pionniers » en la matière. Ce « role player », qui a disputé 619 matchs NBA entre 2000 et 2012, était jusqu’alors le seul joueur né au Mexique à avoir été drafté. Il avait été retenu en 38e position par les Rockets en 2000, avant d’être transféré aux Mavs.

Avec des carrières bien plus courtes que l’intérieur, Jorge Gutierrez, Gustavo Ayon et Horacio Llamas ont bien évolué dans la Grande Ligue eux aussi, mais sans avoir été draftés.