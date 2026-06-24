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La Nike GT Cut 4 « Black » fait le grand huit

Publié le 24/06/2026 à 11:07 Twitter Facebook

Sneakers – Sorti en février, le quatrième modèle de la Nike GT en est déjà à son huitième coloris, ici principalement en noir.

La Nike GT Cut 4 continue d’imprimer un tempo impressionnant. Aux côtés des Nike GT Run ou Jump, également issues de la gamme « Greater Than », la ligne « Cut » est celle qui a rencontré le plus gros succès auprès du grand public et des joueurs pros depuis ses débuts. C’est donc la première à bénéficier d’une quatrième version.

Sortie en février, elle en est déjà à son huitième coloris  disponible en France, ici principalement en noir avec des finitions en gris métallique, sur le « Swoosh » et le logo présent sur le talon notamment.

Le design de cette Nike GT Cut 4 se veut résolument futuriste, avec une tige qui se distingue par sa base base dentelée sur la partie extérieure et son style désormais identifié. Sur le plan technique, la semelle est composée d’une association de mousse « Zoom X 3.0 » et « RBR-X » complétée par une structure en Cushlon.

La Nike GT Cut 4 « Black » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 190 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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