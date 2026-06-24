La Nike A’Two rend hommage à la Nike Air Foamposite One

Nike ne se refuse jamais un instant nostalgie en revisitant les modèles qui ont fait la gloire de son passé. Dans son catalogue, la Nike Air Foamposite One est régulièrement mise à l’honneur et va retrouver la lumière cet été à l’approche des trente ans de sa sortie.

La Nike A’Two d’A’ja Wilson va ainsi arborer un coloris inspiré de l’esprit « Foamposite », popularisé par Penny Hardaway. La deuxième chaussure signature de l’intérieure des Las Vegas Aces a visé juste en choisissant le mythique coloris « Royal Blue », avec du bleu roi sur la tige, des touches de noir et des finitions en blanc, pour faire ressortir le « Swoosh » latéral et le logo de la joueuse sur la languette.

Niveau technique, la semelle intermédiaire en mousse Cushlon 3.0 comporte cette fois une large unité Zoom Air sous l’avant du pied, et les finitions de la semelle extérieure ont également été revues pour plus de dynamisme.

La sortie de la Nike A’Two « Royal Blue » est annoncée pour le 2 juillet aux États-Unis au prix de 145 dollars.

(Via SneakerNews)