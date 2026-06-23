Le marché des cartes s’emballe aussi pour Jalen Brunson

La cote de Jalen Brunson, élu MVP des dernières Finales NBA, est logiquement au plus haut. Un phénomène qui se ressent bien au-delà des parquets.

Au lendemain du titre des Knicks, un collectionneur a ainsi dépensé 312 000 dollars lors d’une vente aux enchères Fanatics Collect pour s’offrir la carte rookie 2018 Panini Prizm Choice Nebula du joueur. Un exemplaire unique.

De quoi établir un nouveau record pour une carte de Jalen Brunson. Le précédent sommet était de 96 660 dollars pour ce même objet de collection du meneur de jeu, lors de sa dernière vente en 2024. Elle avait déjà changé de mains auparavant, en 2019, sur eBay, pour… 300 dollars.

Drafté par Dallas en 2018 à la 33e position, Jalen Brunson avait bouclé sa saison rookie avec 9.3 points et 3.2 passes de moyenne. Il lui avait fallu plusieurs saisons avant de s’imposer comme l’un des cadres de l’équipe aux côtés de Luka Doncic. Signé par les Knicks en 2022, le gaucher s’est ensuite élevé au rang de superstar.

Les collectionneurs réagissent déjà à la possibilité de voir Jalen Brunson s’imposer comme le plus grand joueur de l’histoire des Knicks. Sur le seul mois de juin, pas moins de 14 ventes de cartes du meneur ont atteint ou dépassé les 30 000 dollars, dont quatre, toutes survenues depuis le 19 juin, ont franchi la barre des 99 000 dollars.

D’après Card Ladder, si l’on prend en compte toutes les ventes répertoriées de cartes dans les sports majeurs le mois dernier, avec un minimum de 25 cartes vendues, aucun athlète n’a enregistré une croissance mensuelle aussi forte que Jalen Brunson : +131,9%. Victor Wembanyama arrive en deuxième position, avec +89,73%.