Kevin Garnett propose à nouveau ses services à Victor Wembanyama

Kevin Garnett n’a jamais manqué de confiance lorsqu’il s’agit de parler de développement intérieur. Et quand le sujet s’appelle Victor Wembanyama, l’ancien MVP estime avoir des choses très concrètes à lui transmettre.

On se souvient qu’en août dernier, le Hall of Famer avait posté une photo de lui avec le joueur des Spurs lors d’une session d’entraînement. Une saison est passée depuis, et « Wemby » s’est installé parmi les tout meilleurs joueurs de la ligue, tout en menant San Antonio jusqu’aux Finales NBA.

Les Texans et lui n’ont pas passé l’obstacle des Knicks, mais leur marge de progression, individuelle comme collective, reste évidente. Pour Kevin Garnett, elle passe notamment par un travail physique très ciblé.

« Une chose sur laquelle je veux m’exprimer, c’est le développement de Wemby. Si j’étais lui, je travaillerais sur la force de la sangle abdominale », suggère très précisément le « Big Ticket ».

« Quand il s’agissait de s’installer au poste bas, de pivoter et de déclencher mon tir là-bas, j’étais le meilleur pour ça », poursuit le champion NBA 2008 avec les Celtics, évoquant ses propres qualités pour expliquer comment exploiter au mieux une silhouette fine.

Des appuis, de l’équilibre et du toucher

Son physique longiligne ne l’a pas empêché de devenir l’un des meilleurs joueurs au poste de sa génération, grâce à son jeu d’appuis, son équilibre et sa capacité à déclencher très haut son tir. Son « turnaround jumper » a fait des ravages pendant des années, et c’est précisément ce type de détail que Kevin Garnett veut transmettre au Français.

L’ancienne légende des Wolves se dit donc prête à reprendre le travail avec Victor Wembanyama, même si elle sait que l’époque a changé. Et même si elle avait récemment critiqué le Français pour avoir, selon elle, affiché « trop » d’émotions après la victoire en finale de conférence face au Thunder.

« Alors j’adorerais travailler avec le grand, mais cette génération a ses préférences sur la façon dont elle veut s’entraîner, et je dois respecter ça », nuance ainsi Kevin Garnett, qui dit aussi attendre une grosse saison prochaine de la part de Shai Gilgeous-Alexander, Zion Williamson, Kyrie Irving ou encore Jayson Tatum.

Reste à savoir si Victor Wembanyama acceptera cette nouvelle main tendue. La balle est dans son camp.