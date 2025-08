Victor Wembanyama et Kevin Garnett, le couple de l’été

Pendant que l'Equipe de France prépare l'Eurobasket 2025, Victor Wembanyama a repris le chemin des terrains et des pistes, et il s'est offert un conseiller de luxe : Kevin Garnett ! C'est l'ancien MVP qui a révélé cette collaboration avec ce message cryptique sur les réseaux sociaux.

Une collaboration qui a peut-être trouvé sa source dans les propos de ce même Garnett en janvier dernier. Voici ce qu'il disait sur Victor Wembanyama et sur son travail pendant l'intersaison.

Kevin Garnett veut que Victor Wembanyama se frotte à des durs à cuire

« Au lieu de repartir à l’étranger après les vacances, parce que tu sais à quoi ça ressemble chez toi, non ? Tu y es né et tu as grandi là-bas », lui lançait Garnett au micro de son podcast avec Paul Pierce. « Tu peux toujours rentrer chez toi… Mais passe un été à LA, frère, monte à UCLA, parce que tu sais ce qu’il y a là-bas ? Tout ce que tu recherches. Va à UCLA et affronte ce niveau de jeu pendant une semaine entière, et vois comment tu t’en sors. »

A LA, chaque été, des stars NBA se retrouvent pour des “pick up game” assez intenses. On imagine que les Spurs ne verraient pas ça d'un bon oeil, d'autant que “Wemby” est dans une phase de reprise. Pour l'instant, pas question d'oppositions, et sans doute que Garnett est là pour apporter quelques conseils techniques et mentaux. Comme pouvait le faire un Hakeem Olajuwon avec quelques superstars il y a quelques années. Mais lors de ce podcast, Garnett avait été très insistant.

« Y’a pas d’arbitres là-dedans, y’a pas de mamans, y’a pas de papas… », confiait-il. « Tu vois ce que je veux dire ? C’est juste toi et d’autres joueurs qui ont la dalle, qui crèvent de faim. C’est là que tu joues contre des gars comme Pat Beverley ou contre des enfoirés dont t’as jamais entendu parler. C’est qui ce mec-là ? Ou tu vois ce vieux dans le coin qui enchaîne les shoots ? Pour moi, la prochaine étape pour Wemby, c’est la présence. Briller, réclamer la balle. File-moi ce putain de ballon ! S’en foutre, baver, devenir un diable ! »