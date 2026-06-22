Le débat a pris de l’ampleur ces derniers jours, notamment parce qu’ils sont plusieurs à avoir regretté le manque de fair-play et de sportivité de Victor Wembanyama lors des Finals, mais surtout après.

En NBA, une fois le titre remporté, il est de coutume que les perdants viennent saluer les gagnants pour les féliciter. Or, « Wemby » et les Spurs ne l’ont pas fait, et les Knicks ont donc célébré directement, pendant que leurs adversaires regagnaient les vestiaires, les mines déconfites.

Aussi « excellent » soit-il à ses yeux, Jose Alvarado n’a par exemple pas aimé l’attitude de Victor Wembanyama.

« Je suis partagé. Je suis un compétiteur, mais j’aime aussi regarder mes adversaires droit dans les yeux. J’ai hâte de les ré-affronter et je leur serre la main », a-t-il déclaré. « Bien sûr, ce n’est que du sport, et personne n’aime devoir ravaler sa fierté, surtout lors du plus grand match de sa carrière… Mais il y aura d’autres opportunités. J’ai l’impression que la façon dont il a agi était un peu trop excessive, parce que j’ai adoré la manière dont il s’est battu pendant le match. »

En bon guerrier, Jose Alvarado ne donne toutefois pas l’impression d’en vouloir à Victor Wembanyama. Tant pour son comportement en sortie de défaite que pour son excès d’engagement en cours de rencontre.

« Les gens n’ont pas aimé son agressivité, mais on veut se battre et on se bat pour quelque chose. Sur le terrain, j’estime que tout est permis. En dehors, on se serre la main, on se salue et on passe à autre chose… ».

Une erreur de jeunesse ?

Jamais du genre à avoir sa langue dans sa poche, Draymond Green en avait également profité pour déplorer l’attitude des Spurs dans leur globalité après cet épisode. Sans les blâmer complètement non plus.

« Les voir quitter le terrain comme ça, c’était démoralisant. Mais je vais mettre ça sur le compte de la jeunesse et de l’absence d’un leader pour leur montrer comment faire et qu’on ne part pas comme ça », lançait récemment le quadruple champion NBA. « C’est là que je rejette la faute. Il y a une manière de gagner et il y a une manière de perdre. Or, quitter le terrain sans regarder son bourreau dans les yeux, ce n’est pas la bonne manière de perdre. […] Je déteste ça et je déteste quand les autres font ça. »

Compatriote de Victor Wembanyama, Pacôme Dadiet a quant à lui tenu à se mettre à la place du leader de San Antonio, sans doute dépassé par ses émotions après « la plus grande leçon » de sa vie.

« Ça n’a pas vraiment fait parler [entre nous], parce qu’on est des compétiteurs et que personne n’aime perdre », a-t-il rappelé chez RMC. « Il y a des bons et des mauvais perdants… Mais je pense que dans ce milieu-là, être un bon perdant, ça ne rapporte pas grand-chose. Donc non, honnêtement, ça n’a rien de personnel et c’est juste qu’on est des compétiteurs. Il voulait gagner, mais cette fois-ci il a perdu, et je comprends totalement qu’il soit frustré. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.