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L’avenir à Toronto de RJ Barrett toujours incertain ?

Publié le 22/06/2026 à 8:03 Twitter Facebook

NBA – À l’approche de la Draft et de la « free agency », les Raptors reçoivent des appels pour RJ Barrett, en fin de contrat dans un an.

RJ BarrettSolide en playoffs, avec une influence et des statistiques en hausse (24.1 points, 7 rebonds, 4 passes et 1.3 interception à 39% à 3-points) par rapport à la saison régulière (19.3 points, 5.3 rebonds et 3.3 passes à 34% à 3-points), RJ Barrett risque pourtant de faire l’objet d’un transfert dans les prochaines semaines.

Comme le rapporte Hoopshype, le Canadien intéresse du monde et il pourrait ainsi être intégré à un échange à plusieurs équipes. Ne reste plus qu’à connaître lesquelles, mais sa dernière année de contrat (à 29.6 millions de dollars) est un atout pour des franchises qui aimeraient alléger leur masse salariale en vue de l’intersaison 2027.

Déjà en janvier, le nom de RJ Barrett apparaissait dans des rumeurs de transfert, mais rien ne s’était finalement concrétisé cette saison. Certes attaché à Toronto, sa ville d’origine, cela pourrait donc changer cet été, tandis que Jakob Poeltl ou bien Immanuel Quickley ont également des chances de revenir au coeur des discussions malgré une place dans le cinq de départ de ces Raptors.

RJ Barrett Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2019-20 NY 56 30:26 40.2 32.0 61.4 0.9 4.1 5.0 2.6 2.2 1.0 2.2 0.3 14.3
2020-21 NY 72 34:53 44.1 40.1 74.6 0.9 4.8 5.8 3.0 2.6 0.7 1.9 0.3 17.6
2021-22 NY 70 34:32 40.8 34.2 71.4 0.9 4.9 5.8 3.0 2.0 0.6 2.2 0.2 20.0
2022-23 NY 73 33:54 43.4 31.0 74.0 0.8 4.2 5.0 2.8 2.5 0.4 2.2 0.2 19.6
2023-24 NY 26 29:28 42.3 33.1 83.1 0.7 3.5 4.3 2.4 1.7 0.5 1.8 0.3 18.2
2023-24 TOR 32 33:30 55.3 39.2 62.9 1.1 5.3 6.4 4.1 2.6 0.6 2.5 0.4 21.8
2024-25 TOR 58 32:13 46.8 35.0 63.0 1.1 5.3 6.3 5.4 2.4 0.8 2.8 0.3 21.1
2025-26 TOR 57 30:17 49.1 33.9 71.7 1.0 4.3 5.3 3.3 2.6 0.7 1.7 0.3 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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