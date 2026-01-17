Matchs
Les Raptors prêts à laisser partir RJ Barrett et/ou Immanuel Quickley ?

Ça risque de bouger à Toronto : les dirigeants canadiens évalueraient le marché pour RJ Barrett et Immanuel Quickley. Ainsi que Jakob Poeltl.

On le sait, les Raptors envisagent de frapper fort d’ici la « trade deadline », en vue des prochains playoffs, et ESPN rapporte que la franchise canadienne sonde justement le marché pour deux éléments majeurs de sa rotation : RJ Barrett et Immanuel Quickley.

De son côté, Hoopshype ajoute que les noms de Jakob Poeltl et Ochai Agbaji reviennent également dans les discussions.

La preuve que Toronto ne veut pas se contenter d’une simple place dans le Top 8 de l’Est, alors que la conférence semble plus ouverte que jamais cette saison. C’est la raison pour laquelle Anthony Davis est une piste pour les dirigeants de l’Ontario, tandis que Ja Morant leur plaît aussi beaucoup, les poussant à contacter les Grizzlies à son sujet.

La bonne nouvelle, c’est que les Raptors détiennent tous leurs choix de Draft (premier tour + second tour) jusqu’en 2030, avec donc plusieurs contrats attractifs, comme ceux de RJ Barrett, Immanuel Quickley et Jakob Poeltl, à associer dans un transfert de grande envergure. Histoire de mieux entourer le duo Brandon Ingram – Scottie Barnes.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Brandon Ingram 41 33:56 47.4 35.3 82.9 0.9 5.2 6.0 3.7 2.8 0.7 0.8 2.0 21.8
Rj Barrett 23 30:21 49.6 35.5 68.9 0.8 4.3 5.0 3.7 1.6 0.8 0.2 2.4 19.6
Scottie Barnes 42 34:31 50.1 32.6 82.7 2.1 6.1 8.2 5.5 2.6 1.3 1.4 2.9 19.5
Immanuel Quickley 40 32:30 42.3 34.7 79.1 0.6 3.6 4.2 6.1 1.7 1.2 0.1 2.0 16.5
Sandro Mamukelashvili 41 21:22 51.8 35.6 77.6 1.5 3.3 4.8 1.9 0.8 0.7 0.6 1.8 10.3
Jakob Poeltl 21 25:17 69.3 0 59.6 2.7 5.0 7.7 2.1 1.6 0.8 0.5 3.1 9.7
Collin Murray-boyles 36 21:25 53.0 34.9 63.5 2.6 2.5 5.1 1.9 1.1 0.9 0.6 2.7 7.7
Jamal Shead 43 21:57 36.5 32.3 78.3 0.3 1.5 1.8 5.6 1.3 1.0 0.1 2.1 7.2
Gradey Dick 43 16:10 41.9 30.6 84.2 0.6 1.6 2.2 0.7 0.5 0.7 0.1 1.4 6.6
Ja'kobe Walter 37 17:41 43.1 36.7 75.0 0.7 1.4 2.1 0.9 0.5 0.9 0.2 1.9 6.1
A.j. Lawson 8 10:45 37.1 36.8 100.0 0.8 1.6 2.4 0.4 0.4 0.5 0.4 1.6 4.8
Ochai Agbaji 34 16:11 42.7 21.8 88.9 0.7 1.6 2.4 0.8 0.4 0.4 0.3 1.9 4.6
Alijah Martin 8 10:30 36.0 18.2 80.0 0.8 0.8 1.5 0.9 0.4 0.6 0.4 1.1 3.5
Jamison Battle 30 8:36 56.3 45.0 62.5 0.3 1.2 1.5 0.4 0.4 0.2 0.0 0.7 3.4
Jonathan Mogbo 16 5:15 62.5 0 33.3 0.4 0.8 1.2 0.6 0.1 0.1 0.2 0.3 1.3
Garrett Temple 10 2:54 16.7 25.0 50.0 0.0 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.4
Mo Bamba 2 3:00 0.0 0 0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0
Chucky Hepburn 2 6:30 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0

Par Florian Benfaid
