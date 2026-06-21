Equipe de France : Rayan Rupert remplace Frank Ntilikina

Comme son coéquipier d’Olympiakos, Evan Fournier, qui a annoncé son forfait pour le début de la préparation des Bleus au mois de juillet après le fantastique (mais éreintant) doublé Euroleague – Ligue Grecque, voici que Frank Ntilikina doit lui aussi décliner l’invitation de Freddy Fauthoux et son staff de l’Equipe de France.

Le meneur international de 27 ans, qui a 40 sélections au compteur, a effectivement passé des examens médicaux de contrôle à son retour en France et ces derniers ont déterminé que son état physique ne lui permettait pas de participer au stage de l’Équipe de France qui débutera le lundi 22 juin.

Pour le remplacer, le staff fait appel à Rayan Rupert, l’ailier qui a fini la saison à Memphis (après deux ans et demi du côté de Portland) et qui fera donc ses grands débuts en sélection. Auteur de 12 points et 6 rebonds de moyenne en 16 matchs disputés avec les Grizzlies, le frère d’Iliana va renouer avec le maillot bleu, lui qui était déjà international en catégories de jeunes et a notamment remporté une belle médaille d’argent à l’Euro U16 en 2019.

L’Équipe de France sera réunie à partir du lundi 22 juin, pour préparer ses rencontres face à la Belgique (vendredi 3 juillet, Anvers) et à la Finlande (lundi 6 juillet, Pau) dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2027.