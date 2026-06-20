John Paxson, le tir qui a fait des Bulls une dynastie

Michael Jordan avait tout fait, ou presque. Mais au bout de cette finale 1993, c’est John Paxson qui signe l’image du titre. Le 20 juin, à Phoenix, les Bulls sont menés 98-96 par les Suns dans les dernières secondes du Game 6. Un Game 7 se profile dans l’Arizona, face à Charles Barkley, MVP de la saison, et à une salle qui sent l’exploit.

Chicago vient de vivre un quatrième quart-temps cauchemardesque. Les hommes de Phil Jackson n’ont inscrit que 9 points dans la période, avec plusieurs possessions figées et trois violations des 24 secondes. Michael Jordan a bien mis fin à la panne, puis ramené les siens à deux longueurs, mais les Suns ont encore la main sur le match.

Il reste 14 secondes lorsque les Bulls engagent leur dernière possession. La consigne de Phoenix est claire : ne surtout pas laisser Michael Jordan faire la décision. Défendu tout-terrain, le numéro 23 transmet à Scottie Pippen, qui attaque l’axe puis trouve à Horace Grant, qui attire l’aide de Danny Ainge.

« J’ai simplement attrapé le ballon et tiré, comme je l’ai fait toute ma vie »

« C’était à la fois instinctif et réfléchi », racontera l’ailier fort de Chicago. « Je savais que quelqu’un était ouvert. » Ce quelqu’un, c’est John Paxson, oublié côté gauche. L’arrière reçoit le ballon, arme et déclenche. Ficelle. Les Bulls passent devant, 99-98, à 3.9 secondes de la fin.

« Il n’y avait personne autour de moi », expliquera le héros. « J’ai simplement attrapé le ballon et tiré, comme je l’ai fait toute ma vie. » « Quand Paxson a reçu le ballon, je savais que c’était dedans » assurera Michael Jordan.

Il reste encore une action. Kevin Johnson attaque le cercle pour arracher la victoire, mais Horace Grant surgit encore pour contrer sa tentative. Le buzzer retentit, et Chicago devient la première équipe depuis les Celtics de Bill Russell à réussir un « three-peat ». Dans le vestiaire, Scottie Pippen lâche, entre incrédulité et champagne : « Dites-moi la vérité : on vient vraiment d’en gagner trois de suite ? »

Michael Jordan est évidemment élu MVP des Finals, avec 41 points de moyenne. Mais ce troisième titre de Chicago se conclut grâce à un lieutenant, parfaitement placé au bout d’une action collective.